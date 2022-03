Ondervoorzitter Esseveesupporters Frank Vandorpe over rotseizoen: “Ik had meer verwacht van de ploeg”

Het wordt een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten voor Zulte Waregem. De supporters beleefden al betere periodes aan de Gaverbeek. De tijden dat ze verwend werden door het technische voetbal van Hazard, Meïte of Lerager liggen al enkele jaren achter de rug. “Uit deze groep valt er veel meer te halen.”

Voor de start van het seizoen was de ambitie duidelijk: een plekje in het linkerrijtje van het klassement en misschien een top acht plek behalen. Echter ziet de realiteit er op dit moment niet zo rooskleurig uit. “We moeten gewoon hopen dat het volgend seizoen verbetert”, zegt Frank Vandorpe, ondervoorzitter van de supporters. “Ik had meer verwacht van de ploeg. Uit deze groep valt er gewoonweg meer te halen dan wat we nu zagen. Het kwam er in sommige wedstrijden niet uit en dat frustreert ons als supporter.”

Als supporter voel ik me bedrogen door De Neve

Laatste thuiswedstrijd

Op zaterdag 2 april komt STVV over de vloer in de Elindus Arena. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Essevee. De match zal gespeeld worden op het scherpst van de snee, want beide ploegen hebben nog wat te winnen. Zulte Waregem kan het behoud veilig stellen, terwijl STVV nog in de running is voor een plekje bij de eerste acht. “Ik hoop dat de supporters beseffen hoe belangrijk deze match is”, vertelt Frank. “Samen als supporters moeten we een front vormen achter onze favoriete ploeg, want anders zal het niet werken. We hopen op een overwinning en dat alles weer in orde mag komen met onze geliefde club. Ik ben al 49 jaar supporter en wil geen nieuwe degradatie meemaken.”

Dion De Neve

Het aanstaande vertrek van jeugdproduct Dion De Neve deed de voorbije weken heel wat stof opwaaien bij de supporters. “Iedereen is vrij om naar een andere ploeg te gaan”, zegt Frank. “De manier waarop hij naar KV Kortrijk gaat, praat ik niet goed. Hij heeft een mondelinge belofte afgelegd dat hij zou blijven, maar wees elke contractverlenging bij ons af. Als Essevee-fan voel ik me bedrogen door Dion. Zulte Waregem heeft hem alles gegeven, maar blijkbaar vergeet hij snel.” (EC)