Omikron slaat zwaar toe bij KV Kortrijk: 19 spelers en stafleden blijken besmet sinds winterstop

De voorbije week hebben 19 spelers en stafleden van KV Kortrijk positief getest op het coronavirus. Om wie het precies gaat, laat de Veekaa niet weten. De eersteklasseclub organiseerde sinds de herstart van de trainingen vorige week maandag drie testmomenten.

De omikronvariant van het coronavirus houdt ook in het eersteklassevoetbal lelijk huis. Bij KV Kortrijk testten de voorbije week, sinds de herstart van de trainingen, maar liefst 19 spelers en stafleden positief. Dat laat de club weten in een korte persmededeling. “Sinds het hervatten van de trainingen vorige week maandag organiseerden wij drie testmomenten”, klinkt het. “De meest recente werden op maandag 10 januari afgenomen.”

Om wie het gaat, houdt de club binnenskamers. “We geven de namen van de individuele gevallen niet, uit respect voor de privacy van onze spelers en stafleden”, aldus KV Kortrijk verder. “Dinsdag mogen al vijf mensen hun isolatie verlaten, de andere 14 besmette spelers en leden van de technische staf blijven uiteraard wel in isolatie.” Woensdag organiseert de Veekaa een nieuwe testronde met het oog op de wedstrijd van komende vrijdag tegen Gent.

De kans dat KV Kortrijk het tegen ex-trainer Hein Vanhaezebrouck met een gehavend elftal moet stellen, is dus reëel. Bovendien is met Faïz Selemani een van de smaakmakers van KV Kortrijk actief op de Africa Cup. Maandag besliste de algemene vergadering van de Pro League om de volgende speeldag in de Jupiler Pro League alvast gewoon te laten plaatsvinden. Uitstel omwille van de vele coronabesmettingen bleek geen optie.