Officieel: Dion De Neve tekent bij KV Kortrijk

Wat al even in de lucht hing, is nu officieel. Dion De Neve (20) verlaat Zulte Waregem voor rivaal KV Kortrijk. Na Tom Vandenberghe en Youssef Challouk is het al de derde zomertransfers van de Kerels.

De Neve was zaterdag nergens te bespeuren in de selectie van Zulte Waregem. De club liet weten dat hij ziek was, maar eigenlijk officialiseerde hij zijn transfer naar KV Kortrijk. De buitenspeler tekent een contract bij rood-wit voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar. Hij komt transfervrij over.

Het Waregemse jeugdproduct kende pas dit seizoen zijn grote doorbraak. In 17 wedstrijden scoorde hij twee doelpunten en gaf hij een assist. (EC)