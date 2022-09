Minipitch van Club Brugge feestelijk geopend in Zeebrugge

Op het voormalige militaire domein Knapen in Zeebrugge werd de door Club Brugge geschonken minipitch feestelijk geopend in aanwezigheid van enkele populaire Club-spelers.

In november 2020 won Club Brugge Foundation, de sociaal maatschappelijke werking van de voetbalclub, voor het project ‘De Beer en Zijn Sjaal’ de prestigieuze ‘More Than Footbal Award 2020’, uitgereikt door het European Footbal for Development Network (EFDN). ‘De Beer en Zijn sjaal’ is een uniek kinderboek vanuit Club Brugge dat op een impactvolle manier thema’s zoals racisme, verdraamzaamheid en gelijkheid in het voetbal aankaart. Als winnaar van deze award ontving Club Brugge een full-option minipitch – een omheind voetbalterreintje dus – geschonken door ‘Musco Lighting’, ter waarde van ongeveer 100 000 euro.

Club Brugge besloot om deze mini-pitch te schenken aan Stad Brugge, om te installeren in een buurtpark op Brugs grondgebied.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 14 februari van dit jaar de locatie site Knapen in Zeebrugge goed voor het plaatsen van de minipitch die werd geschonken door Club Brugge. De Stad stond hierbij in voor de betonverharding en de definitieve locatie vormt zo al een belangrijke stap naar de finale realisatie van het park. “Club Brugge zocht voor het veldje een locatie in een wijk of park waar voetbal de buurt een boost kan geven. De site Knapen ligt tussen Stationswijk en Strandwijk en vormt zo een belangrijke schakel tussen beide wijken”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “De kracht van sport en meer specifiek voetbal kan een belangrijke rol spelen om deze twee wijken te verbinden en het is natuurlijk ook een leuke invulling voor de lokale sport- en jeugdverenigingen.

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) is de site Knapen een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge; als groene schakel tussen twee wijken die nog teveel als eilanden uit elkaar liggen. “Door Knapen een nieuwe invulling te geven, met ook veel groenvoorzienigen, kan het een nieuwe, waardevolle, ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en zelfs ook voor bezoekers”, stelt schepen Van Volcem. Voor de opening kwamen populaire Club Brugge spelers zoals Jutgla, Nusa, Rits en Sandra naar Zeebrugge om een balletje te trappen, op de foto te gaan met fans en handtekeningen uit te delen.

Daarnaast werd op site Knapen ook het kunstproject dat Stad Brugge organiseerde met vzw De Batterie voorgesteld. Een groep jongeren tussen de 10 en de 22 jaar ging aan de slag om de vijf bunkers op de site een artistieke inkleuring te geven. In hun ontwerpen gingen ze daarbij uit van de thema’s bedreiging, verdediging en bescherming; passend bij het karakter van deze bunkers dus.