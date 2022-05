Mats Rits minstens half jaar out met knieblessure

De vrees is waarheid geworden. Mats Rits verliet gisteren op Anderlecht nog voor het halfuur het veld met een knieblessure. Een scan heeft aangetoond dat de voorste kruisband gescheurd is.

Er wacht Rits een zware revalidatie van minstens zes maanden. Dit betekent dat hij niet alleen het einde van de play-offs mist, maar ook de voorbereiding en de eerste maanden van het nieuwe seizoen.

In de topper op Anderlecht ging Rits in minuut 20 een eerste keer door zijn knie. Hij hervatte nog, maar het was toen al duidelijk dat hij last had. In minuut 27 zakte hij nog eens door zijn knie en was het einde wedstrijd en zoals nu blijkt ook einde seizoen.