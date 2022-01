Mathieu De Smet terug bij Zulte Waregem na uitleenbeurt

Top Oss, de club waar hij op huurbasis verbleef, stuurde hem vervroegd terug naar Essevee. Zijn avontuur werd er geen succes.

Mathieu De Smet (21) stroomde door vanuit de jeugd van Zulte Waregem naar het eerste elftal. De flankaanvaller droeg 20 keer het rood-groene shirt. In die wedstrijden lukte het voor hem om een keer te scoren, tegen OH Leuven, en drie assists te geven.

In het seizoen 2019-2020 werd de jonge Belg al uitgeleend aan een ploeg uit de lagere klassen. Zijn periode bij het naburige KMSK Deinze werd een tegenvaller. Slechts drie matchen mocht hij meespelen. Bij het Nederlandse Top Oss kunnen we spreken van een gelijkaardig verhaal. De club van coach Bob Peeters staat voorlopig op een derde laatste plaats in de tweede klasse. De Smet mocht twee keer invallen. (EC)