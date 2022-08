Matchrapport KV Kortrijk: Lamkel Zé overtuigt niet, Japanse debutant kan charmeren

Een frustrerende wedstrijd in het Guldensporenstadion eindigde in mineur voor KV Kortrijk. Tegen Standard ging het met 0-1 de boot in. Door het verlies zakken de Kerels naar de voorlaatste plaats in het klassement. KVK speelde opnieuw een zwakke partij, Lamkel Zé kon niet overtuigen maar het debuut van Satoshi Tanaka was een lichtpuntje.

Ilic: 7

Greep in waar nodig, toonde veel lef in het uitvoetballen. Houdt zijn constant niveau week na week aan. Was kansloos bij het tegendoelpunt.

Watanabe: 6

Viel niet echt op, maar deed zijn job. Solide verdediger die het spel simpel probeert te houden. Verloor soms wat de concentratie.

Dessoleil: 6

Blijkt een goeie transfer voor de Kerels. Past goed als centrale man in de driemansdefensie, maakte weinig fouten.

Radovanovic: 5

Een echte strijder, maar moet slimmer leren zijn. Liet zich iets te vaak aftroeven door de Luikse aanval.

Selemani: 5

Had het net als op Club Brugge knap lastig op de wingback. De balvirtuoos kon maar weinig klaarspelen tegen Standard.

Vandendriessche: 4

Liep de hele match achter de feiten aan en kon zijn ervaring niet gebruiken. Pakte een tweede gele kaart waardoor zijn ploeg nog ten onder ging.

Keita: 5

Speelde een onzichtbare wedstrijd. Kwam overal te laat. Werd terecht aan de rust in de kleedkamer gelaten.

D’Haene: 6

Werkte hard op zijn flank, was een van de enige spelers die 100% er voor ging, maar de kwaliteit ontbrak.

Bruno: 6

Had moeite om de spitsen in stelling te brengen, maar knokte hard. Verdient nog een kans in de basis.

Lamkel Zé: 5

Kon niet charmeren in zijn debuut. Miste duidelijk matchritme. Krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel, maar veel tijd is er niet.

Gueye: 6

Wisselde goeie momenten af met mindere, vocht stevige duels uit tegen Bokadi. Gaf soms de goeie tik, maar was offensief net als de hele ploeg te weinig.

Invallers:

Tanaka: 7

Aangename kennismaking met de Japanse middenvelder. Zowel offensief als defensief was hij overal. Soms nog wat te slordig, maar kan zomaar eens snel in de basis belanden.

Messaoudi: 5

Kwam Bruno vervangen, maar kon amper dreigen. Wordt meer van verwacht.

Avenatti: 5

Werd ingebracht op het uur om iets te forceren in de Luikse zestien, maar de Uruguayaan werd daar amper gezien.

De Bruyn: viel te laat in voor een beoordeling.

Henen: viel te laat in voor een beoordeling.