Matchrapport Essevee: nederlaag, maar met opgeheven hoofd

Essevee is er niet in geslaagd om punten mee te graaien uit Antwerp. De prestatie was niet slecht, verre van. Hier kan op verder gebouwd worden. Leye en zijn troepen verlieten met opgeheven hoofd The Great Old. Vrijdag wacht Club Brugge al.

Bossut 6: Kan zichzelf niets verwijten. Ging een paar keer goed plat, kansloos bij de tegengoal.

Ciranni (85’) 6: Het doelpunt kwam vanop zijn flank, moet nog groeien in dit seizoen.

Tambedou (85’) 7: Bevestigde het goede vanuit de openingswedstrijd. Is een beenharde verdediger.

Lopez 7: De leider van de defensie liet zich maar één keer in de luren leggen, spijtig genoeg bij het tegendoelpunt.

Drambaiev 6: Draver op links, die er deze keer aanvallend iets minder uitkwam.

Sissako 6: Lijkt eindelijk zijn potentieel te kunnen tonen.

Rommens 6: Spelmaker die achterin inzakt om het spel op gang te brengen.

Miroshi 5: Moet toch iets slimmer gaan worden, keek na twee gele kaarten tegen een uitsluiting aan.

Sangaré (61’) 5: Leuke voetballer, maar heeft moeite om het fysiek vol te houden, na een uur naar de kant.

Vossen (79’) 6: Zag zijn kopbal op de lat uiteenspatten. Moet te veel werk verrichten en mist daardoor wat frisheid voor de goal.

Dompé (85’) 5: Was iets minder aanwezig en zijn acties lukten minder.

Fadera (61’) 5: Viel bleek in, kon niet veel meer forceren.

Tsouka (79’) -: Viel te laat in voor een beoordeling.

Sylla (85’) -: Viel te laat in voor een beoordeling.

Willen (85’) -: Viel te laat in voor een beoordeling.

Demuynck (85’) -: Viel te laat in voor een beoordeling.

(JCS)