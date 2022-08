Matchrapport Cercle Brugge: nodige scherpte bij de afwerking ontbreekt

Cercle Brugge geraakte tegen KV Mechelen pas na 75 minuten op dreef in een wedstrijd die tot dan zo goed als op slot zat. Groen-zwart voetbalde ondanks de hitte met veel overgave maar scoren blijft het grootste pijnpunt. Al waren daar verschillende mogelijkheden toe.

Majecki: 6.

Moest eigenlijk maar één bal uit zijn doel houden. Een afstandsschot van Shved die hij met een mooie parade van onder de lat duwde. Volgens hem, achteraf, geen moeilijke bal.

Decostere: 6.

Had aan Storm een lastige klant, maar loste dat bij momenten zeer goed op. Speelde in verdedigend opzicht zeer secuur.

Popovic: 6.

Hielp zijn ploeg mee achterin om alles goed gesloten te houden en dat was opnieuw goed voor nul tegendoelpunten. Cercle is overigens nog de enige ploeg in de Jupiler Pro League met een clean-sheet in eigen huis.

Daland: 7.

Misschien wel man van de match. Hielp zijn ploeg centraal achterin mee aan die clean sheet. Speelde tot nu toe met Decostere als enige de voorbije vier matchen volledig..

Torres: 5.

Na zijn goede prestatie tegen Anderlecht, nu twee mindere wedstrijden. Werd na ruim een uur terecht vervangen.

Da Silva Lopes: 7.

Legt veel werk af op het middenveld, zowel in de balrecuperatie als bij het opzetten van een aanval. Onmisbaar op zijn positie.

Vanhoutte: 6.

Zijn eerste basisplaats dit seizoen én ook opnieuw aanvoerder. Lijkt in balans te liggen met Van der Bruggen. Die begon met een lichte enkelblessure de voorbije week op de bank.

Hotic: 5.

Is nog op zoek naar zijn beste vorm. Ook zijn stilstaande fasen leveren (voorlopig) niets op. Was fysiek op het einde op en vertoonde krampen.

Ueda: 5.

Kon zich maar weinig manifesteren. Werkt bijzonder hard. Loopt voorin achter iedere bal, maar hoe fris ben je dan nog als je voor doel komt?

Deman: 6.

Wederom een oerdegelijke match. Er mocht in de beginfase na een overtreding op hem misschien wel een strafschop gefloten worden. Na ruim een uur naar de kant gehaald.

Somers: 6.

Opnieuw zeer ijverig met veel loopwerk, in functie van de ploeg. Is iets te weinig aanwezig in de box. Miste op het uur dé kans op de voorsprong.

Wisselspelers:

Heitor: 6.

Goede invalsbeurt, in plaats van Torres, op links dan nog. Al had de Braziliaan daar in het verleden nog gespeeld.

Kehrer 5.

Kwam in de plaats van Deman. Het blijft wachten op de eerste goede actie van de Duitse flankspeler.

Denkey:6.

Verving Ueda met veel aanvalslust, kreeg diverse mogelijkheden, maar afwerken en meer precisie blijft een probleem voor Togolees.

Van der Bruggen: geen beoordeling.

(ACR)