Makelaar Sergiy Serebrennikov: “Cercle Brugge voetbalt met veel vertrouwen en enthousiasme”

Sergiy Serebennikov (46) voetbalde vier seizoenen bij Club en vijf bij Cercle. Bij blauw-zwart kwam hij door blessureleed weinig aan spelen toe. Bij groen-zwart ontpopte hij zich tot een modelprof en sterkhouder. Nu is hij spelersmakelaar, van onder meer Eduard Sobol (ex-Club) en Cerclespeler Christiaan Ravych.

De Oekraïner toonde zich bij Cercle een betrouwbare middenvelder. Hij woont nog altijd in Varsenare. Zijn oudste dochter Anna (30) trouwde met een Amerikaan, leeft in de VS en zij hebben samen een zoon. De jongste, Maria (21), studeert. Via een Erasmusproject is dat nu in Barcelona. Zijn echtgenote Irina is huisvrouw. Serebrennikov testte in de zomer van 2002 op een tornooi in Sevilla bij Club Brugge, aan de zijde van onder andere Tim Smolders, Hans Cornelis en Jimmy De Wulf. Meteen de aanloop voor drie en een half jaar bij blauw-zwart. “Het waren verschillende periodes”, herinnert Sergiy. “De eerste was de beste, onder leiding van Trond Sollied. We werden kampioen, speelden Champions League en ik kwam veel in het team voor.”

Daarna ging het minder met tal van blessures. Serebrennikov werd voor een half jaar uitgeleend aan Charleroi, onder Jacky Matthijssen, om nadien voor Cercle te tekenen. “Dat was misschien de gemakkelijkste oplossing. Glen De Boek zijn eerste seizoen was fantastisch, met een vierde plaats. We maakten de meeste doelpunten en hadden een heel attractieve manier van spelen. Er zat een goede balans in het team: spelers met kwaliteiten, ervaring en jonge gasten, zoals Tom De Sutter en Stijn De Smet.”

Inmiddels is hij sinds enkele jaren spelersmakelaar voor een bedrijf uit Oekraïne, waar ook Oleg Iachtchouck deel van uitmaakt. “Ondertussen heb ik langs een kleine weg kwaliteitsvolle Oekraïense spelers naar België gebracht. Roeslan Malynovskyj naar Genk, Bohdan Mychajlytsjenko voor Anderlecht, enkele spelers voor Kortrijk, Roman Bezus naar STVV en Eduard Sobol naar Club. Als je goede spelers brengt, wek je de interesse van andere clubs.”

Serebrennikov is tevens manager van enkele jonge spelers van Club en van Christiaan Ravych van Cercle. “Ik ben blij voor hem. Zijn verhaal is bekend, dat hij van bij Club komt. Hij heeft potentieel en is een sterke voetballer. Club geloofde in hem, tot op een zeker punt. Het is een deel van de job als voetballer dat je dan misschien beter ergens anders aan de slag gaat. Cercle was voor Christiaan een opportuniteit. Hij werkte hard en staat nu in de basis. Zijn weg is nog lang, maar ik geloof er steevast in dat hij nog een niveau hoger aankan, net als enkele andere spelers bij Cercle.”

Ander kaliber

“Club is van een ander kaliber. Qua middelen, ook financieel. Zij kunnen een ander niveau van spelers binnenhalen. Cercle heeft een andere filosofie: jongeren opleiden en hen als voetballer zien groeien. Dat doen ze goed. Ook wat betreft de resultaten. Zondag is Club op papier de favoriet, maar Cercle laat zien dat ze met veel enthousiasme en vertrouwen voetballen. Met Miron Muslic hebben ze hun weg gevonden. Ze spelen attractief en tegen grote ploegen hebben ze al bewezen dat ze voor een mooie uitslag kunnen zorgen. Ik verwacht een interessante derby.”