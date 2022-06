KVO-spelers Alfons Amade en David Atanga willen revanche na wisselvallig seizoen: “Echte kwaliteiten nog niet kunnen tonen”

KV Oostende maakt er in de openingsfase van de voorbereiding een doelpuntenfestijn van: 0-12 tegen Oudenburg en 0-15 tegen Zwevezele. David Atanga lukte daarin vijf doelpunten, Alfons Amade twee goals. Beide spelers met een Duits verleden willen de voorbereiding meer dan ooit optimaal benutten. “Tijd voor persoonlijke revanche”, klinkt het strijdvaardig na een wisselvallig seizoen van beide heerschappen.

Vandaag zakken de Kustboys af naar Harelbeke voor de derde oefenpot, morgen volgt KM Torhout. In tegenstelling tot de provinciale tegenstanders moeten deze twee ploegen uit nationale voor wat meer weerwerk kunnen zorgen. ‘t Zal nodig zijn: KVO speelt volgende maand in vier van de vijf eerste matchen van de nieuwe competitie tegen ploegen die de afgelopen jaargang play-off 1 of play-off 2 haalden.

Haal er gerust een kalender bij: Oostende opent op Anderlecht (24/07), ontvangt daarna KV Mechelen (30/07), reist dan naar Charleroi (6/08), mag daarna AA Gent verwelkomen (12/08) om een week later STVV op bezoek te krijgen (20/08). Pittig.

Wraak

Al zeker twee spelers willen zich smijten in die openingsfase van het sezioen: David Atanga (25) en Alfons Amade (22). Beide spelers kwamen onder ex-coach Alexander Blessin naar de Jupiler Pro League, maar kenden een wisselvallig eerste jaar in de Pintjesliga. Neem nu Amade. Meer dan veertig wedstrijden voor verschillende Duitse nationale jeugdploegen en gedebuteerd in de Bundesliga. Begon goed aan zijn passage bij KVO en maakte twee levensbelangrijke goals – tegen Beerschot (3-1-winst) en Cercle (2-1-winst). Amade leek een basisplek beet te hebben, maar stond een laatste keer in de startende elf op 18 december.

Na het vertrek van Blessin na Nieuwjaar speelde de verdedigende middenvelder amper veertien minuten, alle andere twaalf matchen viel hij naast de selectie.

“De grote reden voor mijn weinige speelminuten is de regel dat er zes Belgen op het wedstrijdblad moeten staan. Ik kan er weinig aan veranderen en moet die regel accepteren. De coach mag nu eenmaal slechts achttien spelers kiezen. Ik kan alleen maar trainen, beter worden en tonen dat ik een plaats in de ploeg waard ben. Ik ben alvast fit en voel me goed – ik zal me bewijzen. Ja, ik voel dat het tijd is voor revanche. Aan vorig seizoen denk ik liever niet al te veel terug: de focus ligt op de toekomst.”

Communicator

De middenvelder benadrukt alvast de goeie band met trainer Yves Vanderhaeghe. “We hebben al wat tijd met hem kunnen doorbrengen. Hij weet wat hij wil, wij beseffen wat Yves van ons verwacht. Zeker, ik vind hem een goeie communicator, een goeie coach en een goed mens (lacht). En hij spreekt een mondje Duits. Iedereen weet dat de trainer in het verleden veel goeds betekende voor Oostende en we zijn er zeker van dat zijn passage ook nu een succes wordt. Uiteraard, toen Markus Pflanz vertrok viel er een stukje taalherkenning weg, maar Markus sprak net als de hele groep Engels. In dat opzicht is er weinig verschil met Vanderhaeghe.”

Amade benadrukt trouwens een heel gemotiveerd team dat blij is opnieuw te mogen trainen en spelen. “Deze jonge groep wil alleen maar zoveel mogelijk matchen winnen – we moeten aan niks anders denken.”

Kwaliteiten tonen

Nog iemand die uit is op sportieve wraak: David Atanga. Scoren of assists geven in de competitie lukte in achttien speelmomenten niet, tegen Oudenburg en Zwevezele trof hij respectievelijk drie en twee keer raak. “So far so good”, glundert de Ghanees, die voorheen speelde bij onder meer Holstein Kiel in de tweede Bundesliga en Red Bull Salzburg. “De voorbereiding is intensief, maar dat hebben we nodig”, onderstreept hij.

“Maar ik kan niet terugblikken op een geslaagd vorig seizoen. In het begin speelde ik niet en ik geraakte niet in de ploeg. Die Belgenregel deed me geen goed, maar is slechts een deel van de verklaring. De tactiek en formatie waren me ietwat vreemd – nooit eerder speelde ik in een 3-5-2-opstelling, bijvoorbeeld – en ik kende wat blessures.”

KVO speelt in vier van de vijf eerste matchen tegen ploegen die play-off 1 of play-off 2 haalden

Vier keer stond Atanga vorig seizoen in de basis, de eerste keer was dat pas op 9 februari of wanneer de competitie al 26 speelrondes ver was. “Naar het einde van het seizoen toe maakte ik inderdaad meer en meer minuten. M’n echte kwaliteiten heb ik nog niet kunnen tonen. Omwille van onze precaire situatie in het klassement, werd ik op verschillende posities uitgespeeld. Toch apprecieer ik de speeltijd die ik kreeg: ik doe wat de trainer me vraagt.”

Toch vragen we hem waar hij komend seizoen het liefst wil spelen. “Dat hangt natuurlijk af van de formatie, maar ik leef me graag offensief uit. Als nummer 10, rechts of links, of als één van de twee spitsen. Ach, ik hoop het team komend seizoen zoveel mogelijk te helpen met goals en assists. Hoeveel ik er ambieer? Ik droom van dubbele cijfers”, knipoogt de snelle winger.

Transfers

Het is eigen aan oefenmatchen: spelers die na afloop worden aangeklampt door (jonge) supporters. Dat was bij Amade en Atanga niet anders na de ruime zeges op Oudenburg en Zwevezele. Ze gingen maar wat graag op de foto.

KV Oostende kan verder best wat offensieve versterking gebruiken, maar er zijn nog wat dossiers die duidelijkheid vereisen. Blijft Marko Kvasina? De Oostenrijkse reus werd in de tweede helft van vorig seizoen uitgeleend aan Luzern. De Zwitserse eersteklasser denkt na over de aankoopoptie in dat huurcontract. Ook Mickaël Biron streek neer op de Schorre.

Hij werd vorig seizoen verhuurd aan zusterclub Nancy en speelde interlands met Martinique. Bij de Franse degradant scoorde hij zeven keer en gaf Biron drie assists. Verder huppelen Thierry Ambrose – terug na een succesvolle Nations League-campagne met Guadeloupe – en Makhtar Gueye (voorlopig?) nog rond bij KVO.

(Timmy Van Assche)