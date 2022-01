KVO pakt belangrijk punt bij AA Gent

KV Oostende keert met een belangrijk punt terug uit Gent. Oostende stond lange tijd 0-1 voor, maar mocht gezien de vele druk van de Buffalo’s tevreden zijn met een gelijkspel. Zaterdag volgt een nieuwe uitmatch, op Cercle Brugge.

Afgelopen zaterdag verloor KV Oostende nog tegen Antwerp in eigen huis (1-2), maar was het spel meer dan degelijk. Geen redenen dus voor interimcoach Markus Pflanz om de basiself of formatie te wijzigen. De Engelsman Cameron McGeehan mocht weer de aanvoerdersband dragen. Bij Gent stond ex-KVO-speler Hjulsager in de basis.

De eerste echte kans van de match zagen we al na vijf minuten: McGeehan tikte een hoekschop naast. Het was de voorbode van meer gevaar: heerlijke combinatie tussen D’Haese en Ambrose op de middenlijn, de snelle D’Haese kon doorsteken en terugleggen naar diezelfde Ambrose, die een afgeweken schot in doel zag verdwijnen.

Wat volgde was een rommelig spelbeeld. Gent zocht wel nadrukkelijk de aanval op en dat resulteerde even voor halfweg tot twee grote kansen: De Sart kraakte eerst z’n schot op de rand van de zestien, even later krulde hij een vrije trap naast. Niet veel later speelde Samoise de bal door de benen van Medley, Hubert ging plat op een strak schot van Castro-Montes. Gent maakte stilaan aanspraak op een gelijkmaker. Dat doelpunt had er zo’n 10 minuten voor de pauze kunnen komen, maar Gianni Bruno mikte een voorzet tegen de buitenkant van de paal.

In de tweede helft ging Gent op z’n elan door. Hjulsager leek zijn voormalige werkgever een peer te willen stoven, maar vond na een knappe solo wederom Hubert op z’n weg – de KVO-keeper is bezig aan een goed seizoen. KVO loerde op de counter, maar onder meer Ambrose en McGeehan konden zo’n tegenprik niet afronden. En net erna kreeg Oostende het deksel op de neus: Samoise kreeg te veel ruimte, uitgerekend de kleine Hjulsager ontsnapte aan z’n bewaker en kopte de gelijkmaker binnen. ’t Had nog erger kunnen zijn, maar Hubert kwam attent uit op een scherpte doorsteekpass en pareerde na mistasten wéér een schot van de Deense spelmaker.

Het kraakte en piepte bij de Kustboys – in het slot werden alleen maar ballen weggekeild – , en het moge duidelijk zijn dat ze hier met een puntje goed zijn weggekomen. De kloof met Seraing, dat op een barrageplaats staat, bedraagt nu 5 punten. Zaterdag wacht – alweer – een belangrijke match tegen Cercle, de ploeg in vorm. (TVA)

Goals: 8’ Ambrose (0-1), 74’ Hjulsager (1-1)

Geel: Castro-Montes, Tanghe, Duncan, McGeehan

AA Gent: Bolat, Godeau, Okumu, Hanche-Olsen, Opéri (89’ Malede), Samoise, De Sart, Owusu (69’ Kums), Castro-Montes, Hjusager, Bruno (69’ Lemajic) (bank: Roef, Cissé, Núrio, Lemajic, Malede, Bezus, Kums)

KV Oostende: Hubert, Jäkel, Tanghe, Medley, Sakamoto, Duncan, Ndicka (46’ Atanga), McGeehan, Bätzner (85’ Koziello), D’Haese (67’ Gueye), Ambrose (78’ Albanese) (bank: Badu, Wylin, Koziello, Albanese, Atanga, Kvasina, Gueye)