KVO houdt Gent uit PO1 na stuntzege

KV Oostende sluit het rampseizoen enigszins in schoonheid af met een zege op AA Gent: 1-2. Het vervulde zo z’n sportieve plicht en schenkt Club Brugge het laatste ticket voor de Play-off 1.

Het scenario was simpel. KVO was al zeker van degradatie, maar als het Gent punten zou afsnoepen én Club zou winnen van Eupen, dan gingen de Bruggelingen alsnog naar PO1. Trainer Dominik Thalhammer deed voor deze slotmatch geen zotte dingen: in tegenstelling tot het verlies tegen Leuven vorige week nam Urhoghide de plek van Medley in. Verder dezelfde namen, voor D’Arpino was er zelfs geen plaats in de kern.

KVO begon aardig: een diepe bal van Sakamoto sneed door de Gentse defensie, maar doelman Nardi was sneller op de bal dan Bätzner. Daarna namen de Buffalo’s over en leek het eenrichtingsverkeer te worden. Na een kap in de zestien drukte Cuypers eerst nog te zacht af, even later stuurde Kums hem alleen op Hubert af, maar de spits schoof het leer voorlangs.

De beste kansen

Oostende deed veel meer dan de sportieve plicht vervullen, het kreeg zowaar de beste kansen. Op het half uur dwong Sakamoto na geharrewar Nardi tot een sterke redding. Meteen erna draaide Hornby zich vrij met een pirouette en was Nardi wéér bij de pinken met een super save. Tot slot maakte Okumu bijna een owngoal. Kortom: Oostende had meer verdiend.

KVO ging op het elan verder bij de start van de tweede helft. Sakamoto dreef de bal op, Dewaele pikte mee en legde terug tot bij Hornby, die knap overhoeks scoorde. Het werd plots héél stil in de Ghelamco Arena. Wat als Oostende zo eerder in gang was geschoten? Hein Vanhaezebrouck voerde in een colère meteen vier wissels door om één en ander recht te trekken. Kums kreeg twee schietkansen, eentje daarvan likte de paal, en tussendoor zag Hornby een poging door z’n ploegmaat Sakamoto van de lijn gekeerd.

Foutje in de defensie

Maar de thuisploeg bleef drukken en na een foutje in de defensie tikte Cuypers de gelijkmaker van de Gentse hoop binnen. KVO kon geen tempo meer ontwikkelen, Hubert moest alert blijven. Tissoudali voorop duwde Gent Oostende achteruit. En zowaar, Arase kon met een gelukje oprukken en Bätzner bedienen voor de 1-2 in de slotfase.

KVO sluit het seizoen alsnog met een zege af – de tweede pas sinds het wereldkampioenschap voetbal eind 2022 – en zorgt er zo voor dat Club Brugge (7-0-winst tegen Eupen) het vierde ticket pakt voor Play-off 1.

(TVA)