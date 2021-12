KVO glijdt onderuit in Charleroi: 1-0

KV Oostende kon geen vervolg breien aan de zege van vorige week tegen Eupen. In en tegen Charleroi slikte het – op een bijzonder zwaar veld – in de 80ste minuut een fatale tegentreffer. Dinsdag staat de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk in de Diaz Arena op het programma.

Sneeuwval maakte het ‘Stade du Pays de Charleroi’ moeilijk bespeelbaar: ijsplekken, modder, een dun laagje sneeuw. Pas een half uur voor aanvang werd beslist de wedstrijd alsnog te laten plaatsvinden. Verzorgd combinatievoetbal was dus niet aan de orde. KVO trad aan in een klassieke 4-4-2 met Medley en Fortes als centrale pionnen, de genezen Hubert stond opnieuw in doel. Charleroi wist vorige speeldag een pak vertrouwen op te doen door Standard met een simpele 0-3 weg te zetten.

Felle start

De moeilijke speelomstandigheden vormden geen belet voor een felle start. Nicholson rukte na 6 minuten alleen op, maar zag zijn zachte schuiver geremd door de sneeuw. Enkele minuten later mocht Guillaume Hubert zijn vingertoppen opwarmen met een prima save op een tik van diezelfde Jamaicaanse spits. Tussendoor kreeg KVO een goeie mogelijkheid: Ambrose loopt de flank af, maar treuzelt veel te lang om te kiezen tussen schieten of afleggen – weg bal, weg kans.

De temperatuur in Henegouwen flirtte met het vriespunt, maar bij doelman Hubert brak het angstzweet uit. De KVO-keeper kwam ver uit om een diepe uittrap en uitbraak van Gholizadeh te onderscheppen, maar Hubert trapte een gat in de lucht. Gelukkig voor Oostende werd de Iraniër niet geholpen door het veld en was Hubert tijdig terug. Het laatste grote wapenfeit van de eerste helft was een afgekeurde goal van Nicholson. Hij mocht hélemaal alleen binnenleggen, maar stond erg nipt buitenspel volgens de VAR.

Snedig

Charleroi kwam snedig uit de kleedkamer met twee keer Gholizadeh: eert zag hij z’n poging voorlangs gaan, daarna mocht de aanvaller op Hubert afstormen, maar de KVO-goalie maakte zich goed groot. Door druk van de Carolo’s kregen we pas na een zowat 10 minuten Oostends gevaar: Koffie moest op schoten van Capon en Ambrose de vuisten bovenhalen.

Charleroi bleef zoeken naar de thuisoverwinning, Oostende kwam ook gevaarlijk uit de hoek. Zo zorgde Bätzner voor Henegouwse paniek met een rush in de zestien en een afgeweken schot op de paal. De goal viel in het voordeel van de thuisploeg: Zorgane met de voorzet, Bessilé mag ongedekt – tussen Medley en Fortes – binnenkoppen.

Een knap afstandsschot van Medley rakelings naast was de gevaarlijkste reactie van Oostende. Algemeen toch een vrij bemoedigende prestatie van KVO: een goeie werkethiek en mentaliteit, maar nét niet scherp genoeg in beide zones van de waarheid. Hopelijk kan KVO deze loodzware match makkelijk verteren, dinsdag komt KV Kortrijk al op bezoek.

(TVA)