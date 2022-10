KV Oostende slikt gortdroge 3-0-nederlaag op Antwerp

De Kustboys incasseerden wederom een behoorlijk stevige nederlaag. Op bezoek bij titelkandidaat Anwerp werd met 3-0 verloren. Zowel offensief als defensief schoot Oostende tekort, al liep het in de tweede helft aanvallend iétsje beter. Hoe dan ook: het wordt een hete herfst aan de kust.

De spelersbus stond op weg naar Antwerpen in de file, waardoor de wedstrijd met een kwartier vertraging startte. Coach Yves Vanderhaeghe had dus wat meer tijd om tactische richtlijnen door te geven. Want KVO moest reageren na die 1-6-pandoering tegen Union. Dillon Phillips verving Guillaume Hubert in doel, voorin raakte Fraser Hornby niet fit en kreeg Dapo Mebude z’n kans in de basis. Anton Tanghe, Robbie D’Haese en Sieben Dewaele keerden terug uit blessure. Bij Antwerp begon ex-KVO-speler Jelle Bataille op de bank.

Meteen achtervolgen

Slechter kon de match voor KVO niet beginnen. Na amper 3 minuten vlamde De Laet de bal van op zo’n twintig meter schitterend in doel. Door de curve in de bal had Phillips geen schijn van kant, al liet de verdediging misschien te veel ruimte vallen.

Bij een tempoversnelling was het alle hens aan dek, maar Antwerp duwde het gaspedaal niet meteen in. Oostende kreeg de bal, maar slaagde er niet in om rustig te blijven en een combinatie op te zetten. Ambrose probeerde het van op zo’n dertig meter, maar Butez kon z’n zachte schot gewoon als een pass controleren met de voet – veelzeggend over de offensieve onmacht van KVO.

Gelukkig voor KVO werd de 2-0 van De Laet terecht afgekeurd voor buitenspel, even later mikte Janssen in het zijnet. Niet dat Antwerp zo van hun sokken speelde, maar de thuisploeg was in balbezit en in de duels gewoon sterker. Oostende slaagde er niet in om de bal langer dan een paar tellen in de ploeg te houden. Kortrom: The Great Old haalde met sprekend gemak de rust.

KVO-goal afgekeurd

Meteen een opvallend moment bij de start van de tweede helft. Na een duel tussen Urhoghide en Janssen belandde de bal bij de volledig vrijstaande McGeehan. En terwijl iedereen stilstond en dacht aan buitenspel, legde de Engelsman droogjes binnen. Na tussenkomst van de VAR gaf de scheidsrechter opvallend genoeg een fout in het voordeel van Antwerp – Janssen zou geraakt zijn door de KVO-verdediger – en dus géén gelijkmaker. Toch toonde KVO wat meer offensieve intenties.

Maar bijna direct daarna viel de goal aan de overkant. Janssen – al een hele wedstrijd de gevaarlijkste en meest bedrijvige man – rukte zich los van Tanghe, zette voor naar de tweede paal, en daar troefde Ekkelenkamp Sakamoto af om de 2-0 makkelijk binnen te tikken.

De Oostendse heropleving meteen de kop ingedrukt, Antwerp op rozen. Yusuf en Balikwisha mikten nog goeie pogingen naast, Stengse swingde in de zestien en miscommunicatie tussen Medley en Phillips leidde bijna tot de 3-0.

Lichtpuntje halfweg de tweede helft: Boonen met een prima pass diep op Ambrose, maar Bätzner kon z’n teruglegger niet kadreren. Dé kans om misschien nog een ultieme eindspurt in te zetten, onder meer dankzij een enthousiast ingevallen Boonen.

Deur dicht

Maar net wanneer KVO alles op alles zette, sloeg de immer wroetende Frey toe met de 3-0. Al liet de defensie zich ook hier te makkelijk wegzetten. Phillips, die al bij al weinig ballen moest pakken, dook nog knap de 4-0 uit de hoek.

Op enkele sprankelmomentjes na gaat KV Oostende opnieuw kansloos de boot in. Na puntengewin van onder meer degradatieconcurrenten Cercle Brugge, Eupen en Kortrijk moét KV Oostende komend weekend zien te winnen van Zulte-Waregem. (TVA)