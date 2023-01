KV Kortrijk wint na spektakelmatch van Seraing en doet gouden zaak onderin

KV Kortrijk heeft na de nipte nederlaag bij Gent in eigen huis gewonnen met 3-2 van hekkensluiter Seraing. Na een echte spektakelwedstrijd trok KVK uiteindelijk het laken naar zich toe. Avenatti, Messaoudi & Selemani scoorden voor de Veekaa, Vagner hield het met twee doelpunten voor Seraing spannend. Kortrijk trekt met 9 op 12 richting Mechelen komende zaterdag.

Bernd Storck wist dat het van moeten was thuis tegen Seraing. Bruno en Avenatti, die rust kregen op Gent, namen beiden hun plek in de ploeg terug in. Joao Silva verving de geblesseerde Sych, waardoor Atemona opschoof naar de wingbackpositie.

Dol begin

Kortrijk monopoliseerde vanaf het eerste fluitsignaal het balbezit en duwde de bezoekers terug. Het eerste gevaar van de Kerels leverde meteen een doelpunt op. Atemona verstuurde een uitstekende voorzet richting Messaoudi, de Algerijn kopte knap terug naar Avenatti en de Uruguyaan kopte binnen. Doelman Martin zag er wel allesbehalve goed uit. Na een minutenlange VAR-interventie voor gemeend buitenspel, werd de goal toch goedgekeurd. Uitstekende start voor de Kerels. Dat leek het toch, maar net daarna mocht de VAR opnieuw tussenkomen aan de overkant, toen doelpuntenmaker Avenatti in de eigen zestien Poaty tegen de grond werkte. Brent Staessens legde de bal op de stip, Vagner hing van op elf meter de bordjes terug gelijk, 1-1.

Na de gelijkmaker eiste KVK meteen terug de bal op. Vijf minuten na de goal van Seraing kwam Messaoudi knap naar binnen, de Algerijn twijfelde niet en trapte via het lichaam van Tshibuabua binnen, KVK had terug alles onder controle. Seraing kon na hun strafschop niets meer klaarspelen in de eerste periode, de Veekaa domineerde resoluut. De 3-1 hing in de lucht en die kwam er ook bijna, Avenatti zag zijn tweede van de avond op de lat sterven. Na een boeiende eerste helft ging KVK verdiend met 2-1 de rust in.

Het spektakel gaat verder

Na de pauze ging Kortrijk gewoon op hetzelfde elan verder. Avenatti vond zijn spitsbroeder Messaoudi aan de tweede paal, maar de Algerijn was te enthousiast en trapte in het zijnet. Seraing kwam toch even piepen, eerst stond Vandenberghe goed pal op een trap van ver, daarna redde Loncar een retro van Bernier van de lijn. Na een kleine tien minuten in de tweede helft mocht de VAR voor een derde keer van de avond ingrijpen. Mbow kwam te laat bij Selemani en hij was de laatste man, Seraing stond nog voor een lastig dik halfuur met tien man.

Maar op het uur kregen de Metallo’s een vrije schop op 20 meter van doel, Vagner zette zich achter de bal en de Kaapverdiër trapte die heerlijk binnen in de korte hoek, Vandenberghe had geen schijn van kans. KVK moest opnieuw reageren tegen het tienkoppige Seraing. Maar een minuut of drie later stelde de thuisploeg alweer orde op zaken. Atemona trapte een afvallende bal richting de tweede paal, waar aanvoerder Selemani de 3-2 binnenduwde. Wat een wedstrijd!

Rentree D’Haene

Met nog dik 25 minuten te spelen, mocht Kristof D’Haene invallen. De linksachter is terug na vier matchen schorsing. De aanvoerder, die deze week aankondigde na dit seizoen te stoppen wegens heupklachten, werd op luid applaus onthaald door het Kortrijkse publiek. KVK bleef baas, maar werd minder gevaarlijk. Bruno wou wel nog graag de score uitdiepen, maar Martin hield de Italo-Belg van de 4-2. D’Haene pakte nog uit met zijn handelskenmerk, een heerlijke bananenvoorzet, maar Avenatti knikte naast.

Seraing zette nog een slotoffensief op poten, Vandenberghe hield met een knappe kattensprong de voorsprong op het bord. Na nog even puffen en zweten, was 3-2 was de eindstand in het Guldensporenstadion. Kortrijk klimt over Eupen weer naar een veiligere plek en pakt 9/12 sinds de komst van Storck. KVK trekt zaterdag met veel vertrouwen naar KV Mechelen, waar rood-wit opnieuw een perfecte zaak kan doen in de strijd om het behoud.