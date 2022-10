KV Kortrijk steunt KVK-supporter die alleen in Charleroi zat met machtig filmpje en ‘biedt excuses aan’

Op het veld draait het dit seizoen langs geen kanten voor KV Kortrijk, op sociale media is de Veekaa wel een grote speler in België. Afgelopen dinsdag zat KVK-supporter Jürgen Vanbrabant moederziel alleen in het Stade du Pays de Charleroi, na een boycot van de supportersclubs. Op sociale media pakt KV Kortrijk uit met een machtig filmpje om Jürgen te bedanken en te steunen.

Het waren opvallende en unieke beelden vanuit Charleroi afgelopen dinsdag, waar Jürgen Vanbrabant (45) helemaal in z’n eentje KV Kortrijk aanmoedigde tegen de Carolo’s. De supportersclubs van de Veekaa zakten niet af naar Charleroi uit protest tegen de kalender, maar Jürgen nam dus als enige niet deel aan de boycot. Daar kreeg de naar Gent uitgeweken Kortrijkzaan veel lof voor, maar bij de supportersclubs reageerden ze minder leuk. Die noemden Jürgen een egoïst.



KV Kortrijk was slim en sprong daar op sociale media meteen op. In een machtig filmpje werd huisacteur Bart nog eens bovengehaald. Hij biedt in naam van de club zijn excuses aan tegenover Jürgen: “Ik moest de supporters een mail sturen, maar ben een emailadres vergeten…”

Dikke chapeau!

De Veekaa stuurde natuurlijk niet echt een mail, maar er stond wel op de website dat de supportersclubs een boycot zouden plegen. Toch vond KVK het machtig dat Jürgen op z’n eentje zo goed de KVK-troepen aanmoedigde. “Jürgen deed dat fantastisch. Wat een enthousiasme! Dikke chapeau. Pas op, het was voor hem ook niet gemakkelijk hé: hoe moest die mens de ‘mexican wave’ inzetten of in wiens armen moest hij vallen bij de 2-2?”, sluit Bart het geniale filmpje af. Het social media team van KVK stelt dit seizoen niet teleur, in tegenstelling tot de spelerskern.