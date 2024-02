Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Onherbergzaam

De wereld was even een onherbergzame plek, afgelopen zondag rond de klok van half vier. Dat is het op de Bosuil bij Antwerp FC overigens altijd: hun half afgewerkt stadion staat symbool voor de snelheid en de manier waarop hun dubieuze eigenaar de financiële doping injecteert en hun sportieve leider is wereldwijd geschorst omdat hij in een donker toilet close-ups van zijn flieter had verstuurd naar de secretaresse van Ajax Amsterdam. Het morele failliet van deze daden dringt overal door, behalve in Antwerpen. Daar staat men op de banken als Vincent Janssen de voetpezen van Zinckernagel ongestraft mag blootstampen of als spelers van Club op een draagberrie worden afgevoerd omdat de scheidsrechter (in dit geval alweer Jasper Vergoote) het veel belangrijker vindt om Hans Vanaken rood te geven voor protest. Ex-scheidsrechter Boucaut demonstreerde een paar dagen terug in een programma op de Franstalige sportzender precies wat er verkeerd loopt met de Belgische arbitrage: in een tijd waarin Rolex-horloges werden versjacherd in donkere kamertjes was de man ooit aangeklaagd door het bestuur van Club omwille van 9 (!) matchbepalende, verkeerde beslissingen. Deze rancuneuze man mag dan op TV meervoudig Gouden Schoen Hans Vanaken bestempelen als een duivels karakter terwijl Hans zo goed als geen fouten maakt op het voetbalveld. Kennis van de reglementen en correcte inschatting van de spelfase is in ons land ondergeschikt aan het ego van de scheidsrechter en het is dan ook niet verwonderlijk dat in Europa meewarig wordt gekeken naar dit amateurisme. En ik vermoed dat ze er in Gent, Genk en op nog wat andere plaatsen ook zo over denken.

Kramp

Na de geleverde inspanningen om via een stevige inhaalbeweging de kloof met enkele ploegen dicht te fietsen moeten we ook wel beseffen dat we ons in de eigen voet hebben geschoten. Want Club had een paar dagen voor de onverdiende nederlaag in Antwerpen ook al punten laten liggen, thuis tegen hekkensluiter Kortrijk. De manier waarop was ook hier symptomatisch voor dit seizoen: in blessuretijd, na slap verdedigen, en bij een voorsprong waarna we in een te laag blok gaan staan zonder druk op de tegenstander. Is dit een opdracht van de trainer of schieten sommige spelers in een kramp? Feit is dat die spelwijze de onze niet is. Alle statistieken tonen aan dat Club, met uitzondering van de match in Union, telkens de beste ploeg is geweest en toch lieten we ondertussen een karrenvracht aan punten liggen. Sommige jongens moeten dringend man worden om de druk te weerstaan die de job als basisspeler bij Club met zich meebrengt. Overal waar we komen is de eerste bekommernis om ons geveld te krijgen, meestal letterlijk. Want wij zijn Club Brugge en dat maakt overal veel emoties los. En zoals eerder aangehaald moet je op bescherming van je fysieke integriteit niet te veel rekenen op de gemiddelde Belgische scheidsrechter.

“Sommige jongens moeten dringend man worden om de druk te weerstaan die de job als basisspeler bij Club met zich meebrengt”

Knikkers

Net nu het programma weer bijzonder druk wordt, zitten we na de schermutselingen in Antwerpen dus plots met personeelsproblemen voor de volgende matchen. En die zijn niet van de poes, te beginnen met de confrontatie tegen leider Union in de halve finales van de Beker van België en de niet te onderschatten thuismatch tegen het voor behoud spelende Eupen. Tijd voor de jongens om te laten zien waarom ze voor ettelijke miljoenen werden gehaald of werden doorgeschoven vanuit NXT naar de grote jongens. Tijd ook voor de fans om er fanatiek achter te kruipen. Al te veel had ik het gevoel de laatste maanden dat we als supporters te verwend zijn geweest waardoor de scherpe kantjes ontbraken. Al te veel hebben we gedacht dat de jongens het ook wel eens zonder ons zouden klaarspelen. Al te veel is dit een misrekening gebleken waardoor de ploeg meer dan ooit op jullie steun rekent, nu het écht om ‘de knikkers’ gaat…