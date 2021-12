Karim Belhocine voor bekerclash tegen Anderlecht: “Liever thuis gespeeld”

KV Kortrijk zette zijn eerste reeks van drie opeenvolgende overwinningen neer in de competitie. Tijd om daar een succesvol vervolg aan te breien in de beker. In de kwartfinale wacht donderdagavond om 18.45u Anderlecht, de ex-ploeg van KVK-trainer Karim Belhocine.

De coach van de Kerels keek aandacht naar de topper Club Brugge-Anderlecht en kon daar een en ander uit leren. “Ik zag twee sterke teams. Anderlecht heeft de laatste matchen getoond dat ze over veel kwaliteiten beschikken. Voor ons maakt dat niets uit, we moeten hen overtreffen op alle vlakken.”

Winnen in het Lotto Park is er niet velen gegeven. KV Kortrijk deed dat het laatst vorig seizoen in competitieverband. “Uiteraard hadden we liever thuis gespeeld”, zegt Belhocine. “De trekking kun je niet overdoen. Als we willen doorstoten naar de halve finale, zullen we moeten winnen op Anderlecht. Dat beseffen we maar al te goed.”

Zondag volgt dan al opnieuw een topper tegen Antwerp. Zaterdag is het Kerstmis, dus er zal getraind moeten worden. “Dat doen we in de voormiddag zodat onze jongens na de middag bij hun familie kunnen samenzijn. Ik heb er geen moeite mee, ik stelde de kalender niet op.”

Radovanovic onzeker

Centrale verdediger Aleksandar Radovanovic was dinsdag niet op training door een pijntje aan de hamstring. “We gaan ervan uit dat hij klaar zal zijn voor de partij op Anderlecht”, zegt Belhocine. “Hij is een van onze belangrijkste spelers omdat hij beschikt over een natuurlijke grinta. Dat is was onze spelersgroep nodig heeft.”

(JCS)