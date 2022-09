Kan KV Kortrijk tegen Antwerp eerste thuiszege pakken? Hopen op een superstunt

De interlandbreak zit erop, de kernen zijn weer compleet. En dus is er dit weekend opnieuw Belgisch voetbal. KV Kortrijk ontvangt zondag Antwerp, dat nog geen punt verloor. Maar de Kerels moeten dringend de rug rechten, na een dramatische start waardoor ze onderin bengelen. Hopen op een stunt, dus.

De Kerels staan na een moeilijk seizoensbegin, met de gekende trainerswissel, op de veertiende plaats, net boven de degradatiezone. Met Genk en de derby tegen Zulte Waregem volgen straks leuke en zware matchen, maar zondag wacht dus eerst de thuismatch tegen de ongeslagen leider Antwerp.

Een zege tegen Antwerp zou mooi zijn, maar die kans is eerder klein. De laatste vier thuiswedstrijden tegen The Great Old verloor KVK. We moeten terug naar maart 2019, voor de laatste thuiszege tegen Antwerp. 2-0 werd het toen, met onder meer een doelpunt van Felipe Avenatti. Kan de Uruguayaan zondag opnieuw de doodsteek uitdelen aan zijn ex-ploeg?

Niet alleen tegen Antwerp heeft Kortrijk het moeilijk thuis, ook in het algemeen lukt het niet meer in het Guldensporenstadion. De Veekaa speelde dit seizoen tot dusver vier thuismatchen, waarvan er drie verloren gingen en de andere een brilscore opleverde. Eén op twaalf, dik gebuisd dus.

Nochtans was het vroeger helemaal anders. KV Kortrijk was gekend voor zijn thuisreputatie en de grote ploegen waren bang voor de verplaatsing. Aanvoerder Kristof D’Haene zei onlangs nog dat die thuisreputatie dringend terug moet komen: “Dat zijn we onze fans verschuldigd. En waarom niet meteen de ongeslagen leider kloppen?”

Toch kan KVK winnen van The Great Old. Op de tweede speeldag van vorig seizoen schonk Faïz Selemani zijn ploeg op de Bosuil de zege, met een prachtige krul. De terugwedstrijd in Kortrijk zorgde voor heel wat ophef. Die match werd door een corona-uitbraak bij de bezoekers uitgesteld, wat leidde tot hevig protest van KVK. Op de kop toe mocht KVK van de Pro League zijn zomertransfers niet gebruiken, waardoor het twee veldspelers op de bank had zitten. KVK verloor de partij, waarin drie rode kaarten vielen, volledig onverdiend met 0-2.

De factor Zé

Het treffen van zondag is ook het eerste weerzien tussen Didier Lamkel Zé en zijn vorige werkgever. De relatie tussen beiden was volledig opgebrand en Kameroener heeft al meermaals aangegeven dat hij geen respect meer heeft voor zijn ex-club. Kan de onnavolgbare voetballer de fiere leider zondag de das omdoen met een topprestatie, of zal hij zichzelf niet kunnen beheersen? Spektakel zal het in ieder geval opleveren.

Zondag 2 oktober om 18.30 uur: KV Kortrijk Royal Antwerp FC