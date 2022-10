Jürgen (45) zakte als enige KVK-supporter af naar Charleroi: “Ik heb niets tegen de supportersclubs, ik sta zelfs achter hun boodschap”

KV Kortrijk knokte zich dinsdagavond op het veld van Charleroi na een 2-0 achterstand terug naar een 2-2 gelijkspel. Helaas konden de spelers hun comeback niet vieren met hun vaste aanhang op verplaatsing. De supportersclubs maakten de reis naar Charleroi niet, uit protest tegen de kalender. Jürgen Vanbrabant uit Gent nam toch de trein naar Charleroi en stond er als enige KVK-supporter.

Het was een opvallend beeld op Mambourg dinsdagavond. In het uitvak waren geen supporters van KV Kortrijk te vinden, op een roodhemd na. Onder het spandoek in het uitvak – waarop het ongenoegen van beide supportersclans naar de kalender toe af te lezen was – stond plots een eenzame Kerel. Jürgen. V (45) uit Gent zat moederziel alleen in Charleroi om zijn KV Kortrijk aan te moedigen. Ondanks de vraag van de supportersclubs om niet af te zakken naar Charleroi, was Jürgen present. “Ik ben geen kuddebeest. Ik wou de match liever live zien dan op televisie.”

In het dagelijkse leven is Jürgen eerder bekend onder het pseudoniem Brantt. Brantt is een visual artist en art handler. Sinds zijn studies woont Jürgen in Gent, maar de kunstenaar is en blijft een diehard KVK-supporter: “Ik ben geboren en getogen in Kortrijk. Op mijn veertiende ben ik uitgeweken naar Gent voor mijn studies en daar blijven plakken, maar KVK bleef altijd mijn grote liefde. Vroeger eerder passief, maar sinds de promotie uit tweede klasse ben ik er vaak bij. Zo maakte ik de verloren bekerfinale in 2012 ook mee.”

Dubbele boodschap

Jürgen ‘negeerde’ de boycot, al gaat hij wel akkoord met de keuze van de supportersclubs om geen bussen in te leggen en thuis te blijven. “Ik heb zeker begrip voor de keuze van de supportersclubs, het is ook logisch dat ze tegen de uren van de wedstrijden zijn. Maar wat ik niet snap is dat ze eigenlijk niet te komen uit protest tegen de kalender – die nota bene bepaald wordt samen met de betaalzenders -, maar ze wel massaal op diezelfde betaalzenders kijken naar de wedstrijd, dat vind ik dubbel. Maar de boodschap op zich begrijp ik en daar zet ik me ook achter, de kalender moet anders. Niet iedereen kan zich midden in de week of zondagavond laat vrijmaken, ik ook niet altijd.”



Dinsdag lukte het voor Jürgen dus wel om een gaatje te vinden in zijn agenda. “Mijn opdracht op dinsdag was tegen de middag klaar & op woensdag had ik een vrije dag, dus paste het voor mij perfect in mijn schema. Omdat ik in Gent woon was het ook nog vlot bereikbaar met de trein, dus waarom niet? Ik deed het gewoon.” De thuissupporters zongen Jürgen na de gelijkmaker van KVK zelfs toe. “Allez Courtrai, chante avec nous”, klonk het.

Veel bijval

Op sociale media kreeg Brantt veel lof van de buitenwereld en medesupporters, sommigen benoemden hem zelfs tot man van de match. Toch kreeg de uitgeweken Kortrijkzaan ook veel negatieve reacties over zich heen, zo ook van de Kortrijkse supportersclubs die duidelijk vooraf vraagden om niet af te zakken naar Mambourg uit protest tegen de midweekmatchen en late aanvangsuren op zondagavond.

“Het doet wel pijn om te lezen dat ik ‘een egoïst’ ben of de actie van de supportersclub ‘verpest’ heb. Dat was ook totaal mijn bedoeling niet, ik wou gewoon liever de match live in het stadion zien dan op televisie. En omdat ik zoveel in beeld werd gebracht, kwam de boodschap op het spandoek ook vaak in beeld”, aldus Jürgen, die toch aangedaan was van de reacties.

Zaterdag ontvangt KV Kortrijk in eigen huis Westerlo. Daar zullen de Kerels terug kunnen rekenen op hun felle aanhang, al zal het zonder Jürgen zijn in het Guldensporenstadion. “Ik zal mijn hoofd niet laten zien zaterdag, ik denk dat ik me eerst wat moet verzoenen met de supportersclubs (lacht)”, sluit Jürgen af.