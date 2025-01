Jules Verriest ziet oplossing voor Cercle: “Defensiever in een 4-3-3 of een 4-4-2”

Cercle-icoon en Speler van de Eeuw Jules Verriest had niet verwacht dat groen-zwart na twee derde van de reguliere competitie dertiende zou staan. “De sportief verantwoordelijken op Cercle staan voor belangrijke weken. Er moeten minstens een of twee spelers en zeker verdedigers bijkomen. Spelers die voetbalslim zijn en het spel aanvoelen.”

Jules Verriest erkent dat Cercle twee prachtige seizoenen heeft gehad. Maar dat er voor deze competitie veel is veranderd. “In één seizoen zijn er bijvoorbeeld twee, drie verdedigers vertrokken. Niet alleen dit seizoen, maar ook vorig seizoen zijn er veel talentvolle, spelers verkocht. De kwaliteit die er toen was, is op korte termijn moeilijk te vervangen. Dat zijn de naweeën die we dit seizoen ervaren en daardoor de punten zoveel verliezen.”

Alsook door het vertrek van Kévin Denkey?

“Toen er voor hem belangstelling kwam, werd zijn vertrouwen wat aangetast. Hij speelde, zat op de bank, viel in, scoorde. Een vaste waarde was hij niet meer. In het systeem dat Cercle speelt, was hij van onschatbare waarde. Hij wist raad met hoge ballen, kon voorin de bal bijhouden zodat de rest kon aansluiten. Nu hebben we dat niet meer. Met andere woorden: zolang je Denkey niet waardig kan vervangen, moet je het systeem aanpassen.”

Europees voetbal, dat is mooi. Maar?

“Zij die er vorig seizoen mee voor gezorgd hebben om dat ticket te behalen mag je niet links laten liggen. Zij moeten in die matchen tussen de lijnen staan. We hadden nu bijna iedere week voetbal op zondag en op donderdag. Cercle permitteerde het zich om in die twee matchen per week veel vervangingen door te voeren. Zij die we Europees verwachtten, kregen rust om in de competitie aan te treden. Dat zorgde voor misnoegdheid. Wat normaal is. Als je ergens voor speelt en het moment is daar, wil je erbij zijn. Mentaal en geestelijk is een belangrijk aspect, zowel tijdens het voetbal als ernaast.”

De keeper lijkt momenteel op niveau, niet?

“Maxime Delanghe toont zich als een waardige doublure voor Warleson. Hij heeft net als de Braziliaan al veel punten gepakt. Anderzijds is de libero uit het hedendaagse voetbal verdwenen. Die taak wordt nu door de keeper overgenomen. Bij veel ploegen wordt de doelman ingeschakeld om het spel te verleggen. Die van Cercle mogen iets sterker zijn aan de bal, zodat ze niet meteen met een trap naar voor hoeven uit te pakken. Voetbal begint achterin, alsook goed uitverdedigen. Bij balverlies op onze helft staat bijna de volledige ploeg al op de andere helft. De keeper moet dan uit zijn doel om er een ferme trap op te geven.”

Defensief dient er een en ander te veranderen, is het niet?

“Als ik zie welke ruimte achterin wordt gegeven, zeg ik ja. Iedere tegenstrever weet dat. Op die manier creëer je voor hen heel wat kansen. Cercle speelt achterin met drie man, in een 3-5-2. Al weet ik na het vertrek van Jesper Daland op den duur niet meer wie daar staat. Ze doen transfers, maar hebben zeer weinig om dat op te vangen. Dat moet meer in overleg gebeuren en van die belangrijke spelers geen drie, vier in een seizoen van de hand doen. Dat moet meer gespreid worden. Al begrijp ik de situatie waarbij zowel Cercle als de speler er beter van worden.”

Waar ligt er een oplossing?

“Als je achterin maar met drie speelt heb je centraal iemand nodig die het voetbal aanvoelt. Die de gaten kan dichtlopen. Er zijn veel jongeren waarvan wordt gezegd: het zal een goede speler worden. Het is nu dat het telt. Gaat de nieuwe trainer het huidige spelsysteem doortrekken? Voor mij is het eenvoudig: een ander systeem is nodig. Ik zou voorstellen om voor een 4-3-3 te kiezen. En tegen bepaalde ploegen een 4-4-2. Op links en rechts moeten de vleugelspelers in het midden er niet staan. Ze moeten komen. Zowel vijftig procent aanvallen als vijftig procent verdedigen. En er ook voor zorgen dat hun rechtstreeks tegenstrevers niet aanspeelbaar zijn. Dat zij niet in de rug kunnen opduiken.”

(AC)