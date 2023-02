Joachim Vercaigne, ex-Club Brugge, is nu hoofd scouting bij Antwerp: “Vóór Club eindigen mag niet onze ultieme ambitie zijn”

Zondagnamiddag treffen Club Brugge (4de) en Antwerp (3de) elkaar in een ongetwijfeld weer zinderende Bosuil. Merkemnaar Joachim Vercaigne werkte zeven jaar in het scoutingdepartement van blauw-zwart en is sinds anderhalf jaar hoofd scouting van de Great Old. Hij stelt vast dat beide ambitieuze topclubs voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Onze gesprekspartner Joachim Vercaigne is iets later beschikbaar dan afgesproken omdat de scoutingsvergadering is uitgelopen, maar dat is niet omdat de eindfase van de transferperiode is aangebroken. “Als je in de winter veel moet corrigeren, is het omdat je in de zomer niet goed gewerkt hebt”, zegt hij. “Het grootste werk voor de scouting gebeurt in de tussenperiodes, maar je moet natuurlijk wel altijd scherp blijven.”

De balans dinsdag om middernacht: centrumspits Frey is vertrokken en de polyvalente aanvaller Kerk is aangetrokken. Centrale verdediger Pacho werd voor liefst 16 miljoen euro verkocht aan Frankfurt, maar maakt het seizoen nog vol op de Bosuil. De jonge Ecuadoriaan werd een jaar geleden voor niet eens 3 miljoen euro weggehaald bij Independiente. Een groot succes dus voor het scoutingsteam dat anderhalf jaar geleden onder leiding van Vercaigne werd uitgebouwd. En net voor het sluiten van de transfermarkt nog een extra centrale middenvelder Keita (20), gehuurd van OHL. “Een talentvolle jonge Belg die de competitie kent,” aldus Vercaigne, “om in te spelen op blessures en schorsingen.”

Palmares

Joachim Vercaigne (37) is van Merkem, deelgemeente van Houthulst, en van kleins af aan bezeten van voetbal. “Ik kon goed genoeg voetballen om het heel graag te doen maar niét goed genoeg om er mijn beroep van te maken”, vertelt hij. “Daarom ben ik snel een trainerscursus beginnen volgen.” Hij was jeugdtrainer bij Merkem Sport, de Balbalschool, VK Ieper, KV Kortrijk en trainde de vrouwenploeg Famkes Merkem. Na zijn studies LO boekte hij een vlucht naar Barcelona, kocht een abonnement van Barça en werkte er onder meer bij een verhuisfirma om zijn verblijf in de Spaanse stad te kunnen bekostigen. Na zijn terugkeer negen maanden later ging hij in Amsterdam sportmanagement studeren aan het Johan Cruijff Instituut. Hij was al sportfunctionaris in Houthulst toen hij de kans kreeg om bij KV Kortrijk voltijds in de scouting te gaan werken. “Ik heb niet getwijfeld. Hoeveel ik er zou verdienen, interesseerde mij zelfs niet.”

Als we beter doen dan Genk en Union, kan het zijn dat we ook beter gedaan hebben dan Club

In 2012 ging hij voor de scouting van Club Brugge werken, eerst als researcher en daarna als databasemanager, om in februari 2019 als hoofd scouting terug te keren naar KV Kortrijk. Daar vertrok hij in september 2021 om bij Antwerp dezelfde functie te vervullen. “Ik vond er een club die mij echt op het lijf geschreven is”, zegt hij. “Ik hou van de stad, van de passie die in de club leeft en vooral van de mensen met wie ik er samenwerk. Ik geniet van elke minuut op de club. Algemeen manager Sven Jaecques en technisch directeur Marc Overmars zijn schitterende bazen om voor te werken, gepassioneerde mensen die laten voelen dat ze je waarderen.”

Je bent bij Club niet in vrede vertrokken.

“Er is een discussie geweest, inderdaad. Een wederzijdse teleurstelling, waardoor het beter was om te vertrekken. Laat ons zeggen dat er aan beide kanten een beetje een gebrek aan vertrouwen was ontstaan.”

Waarom vertrouwde Vincent Mannaert jou niet meer?

“Peter Verbeke en ik zijn allebei van Merkem en nadat hij naar AA Gent was vertrokken, moet Vincent gedacht hebben dat ik nog te dicht bij Peter stond. Maar uiteindelijk zijn wij daarna elk onze eigen weg gegaan in het voetbal.”

“Wat hij dacht, weet ik niet. Ik weet wel dat ik iemand ben die altijd heel loyaal is tegenover zijn werkgever. Het was een jammerlijk afscheid, het had misschien niet op die manier moeten gebeuren, maar dat belet niet dat ik respect heb voor wat Vincent en Bart bij Club neerzetten. Het blijft ook de club die mij de kans gaf om mij te ontwikkelen in scouting en daar ben ik dankbaar voor. In die periode wonnen we twee keer de titel, één keer de beker, twee supercups en speelden we sinds lang nog eens Champions League. Het zou heel mooi zijn, mocht ik dat later ook kunnen zeggen van mijn periode bij Antwerp.”

Het is het moment om vóór Club te eindigen.

“Hoh, in voetbal gaat het er niet om om voor één concurrent te eindigen, want als die als laatste eindigt en jij als voorlaatste heb je daar niet veel aan. Dat moet niet de ultieme ambitie zijn. De ultieme ambitie moet altijd zijn: het hoogst haalbare nastreven.”

Voel je op de Bosuil de rivaliteit tussen Club en Antwerp?

“Je voelt er vooral die enorme drang en ambitie om succesvol te zijn. Op dit moment zijn het Genk en Union die vóór ons staan. Als we beter doen dan hen, kan het zijn dat we ook beter gedaan hebben dan Club.”

Mannaert dacht allicht dat ik nog te dicht bij Peter Verbeke stond

Hoe ervaar je als hoofd scouting het DNA van Antwerp?

“Dat DNA zie je in de passie van de supporters: die willen spelers zien die er keihard voor gaan en nooit opgeven.”

Roman Yaremchuk heeft het voorlopig niet makkelijk bij Club. (foto Belga) © BRUNO FAHY BELGA

Lijkt dat niet heel erg op het DNA van Club?

“Ja, dat is vergelijkbaar. Je kunt zeggen dat het twee topclubs zijn die houden van spelers die hun truitje nat maken. Op het vlak van rekrutering betekent dat dat je ervoor moet zorgen dat er aan de basis spelers zijn met een directe impact om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven. En: dat je anderzijds op zoek moet naar jong talent dat later met winst doorverkocht kan worden, want dat is de enige manier waarop een voetbalclub rendabel kan zijn.”

’s Nachts al eens badend in het zweet wakker geschoten omdat je gedroomd had dat er op jouw advies een speler van 16 miljoen was aangetrokken die er niets van bakte, zoals pakweg Yaremchuk bij Club?

“Voetbal is een teamsport en scouting zie ik als een groepsgebeuren. Als scouting een groepsproces wordt met mensen die hun mening durven geven en het oneens durven zijn met elkaar, dan kun je mislukte transfers tot een minimum beperken. Ik geloof in de kracht van het team en Marc is ook zo.”

Bij Club was het hyperambitieuze plan om volgend seizoen de helft van de basisploeg uit de eigen academie te putten, maar er raakt zelfs amper nog iemand uit de opleiding in de wedstrijdselectie.

“Alles begint met goeie jeugdspelers kunnen afleveren. Arthur Vermeeren (17), Kobe Corbanie (17) en Zeno Van Den Bosch (19) bewijzen dat die er nu zijn. De club heeft die jongens niet gepusht. Arthur toonde er klaar voor te zijn en de interne scouting zag het.”

Nainggolan laten afvloeien en Vermeeren integreren. Was dat een bewuste strategie om geen extra centrale middenvelder aan te trekken?

“De bewuste strategie is geweest Arthur vorige zomer mee te nemen op stage. Mark van Bommel zei toen meteen: Ik ben er honderd procent zeker van dat die jongen dit seizoen veel minuten gaat maken. Ook als dat niet met Radja was gebeurd, zou Arthur veel gespeeld hebben.”