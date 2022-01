Ignace Van der Brempt op weg naar RB Salzburg

Behoudens verrassingen tekent Ignace Van der Brempt vandaag, vrijdag, voor het Oostenrijkse RB Salzburg.

Het 19-jarige jeugdproduct brak vorig jaar door bij Club NXT in 1B en belandde na een paar maanden in de A-kern. Hij kwam zelfs tot scoren in de competitiewedstrijd tegen OH Leuven.

Leider in Oostenrijkse competitie

Donderdagavond moest Van der Brempt de geschorste Hendry vervangen tegen leider Union maar Van der Brempt weigerde om te spelen.

Hij was op weg naar Oostenrijk om zijn transfer te verzilveren. RB Salzburg staat riant aan de leiding in de Oostenrijkse competitie.