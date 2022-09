Hoefkens na monsterzege op Porto: “Oprecht geloof dat we konden winnen”

De Portugese landskampioen opzij zetten in hun eigen stadion met vier goals verschil. Het klinkt als pure sciencefiction maar het is wat Club Brugge op dinsdagavond neerzette. Fenomenale prestatie van Carl Hoefkens en zijn team. De droom om Europees te overwinteren in de Champions League wordt plots een realistisch perspectief maar dat wil de coach (nog) niet gezegd hebben.

Een zakelijke Hoefkens langs het veld, een al even zakelijke Hoefkens op de persconferentie na de wedstrijd. Van euforie viel er weinig te merken. “De ontlading is er geweest in de kleedkamer. Alle puzzelstukken vielen vandaag perfect in elkaar. Je maakt plannen voor een wedstrijd en hoopt dat de spelers die ongelofelijk goed uitvoeren. Het is een volgende stap die we gezet hebben: het oprecht geloof dat we zo’n wedstrijd kunnen winnen. De spelers gaan daar vol in mee zoals Skov Olsen gisteren ook al zei.”

Geen gejuich

Het werd een perfecte avond in de Portugese regen. De vele meegereisde fans zullen nog jaren terugblikken op deze wedstrijd. Vier treffers, ongezien op dit niveau. Toch liet Hoefkens bij geen enkele goal emoties zien. Wat is daar de reden voor? “Ik juich nooit. Ik probeer de echte emoties zo veel mogelijk achterwege te laten. Als coach kan je dan te ontgoocheld of te blij zijn en dan mis je ongelofelijk veel dingen. Ik wil heel bewust kijken hoe de spelers reageren, hoe mijn staff reageert en de mensen in het stadion. Dat zijn dingen waarop je dan kan inspelen.”

‘Goeie dag nodig’

Meer euforie viel er te bespeuren bij Ferran Jutgla. De Spanjaard werd tot ‘Man van de wedstrijd’ uitgeroepen na een goal en assist. “Ik ben heel tevreden voor al de supporters die zijn meegereisd vanuit België. Toen de bal op de stip ging, had ik veel vertrouwen. Ik nam de bal en vroeg aan Vanaken of ik hem mocht trappen.” Zijn kapitein straalde ook na de onverhoopte zege. “Je komt naar hier met een plannetje en alles valt de juiste kant uit. Je hebt geluk en een goeie dag nodig. Zij vonden geen openingen en in de tweede helft lieten ze zo veel ruimte dat we er gemakkelijk konden doorvoetballen”, liet de kapitein optekenen.