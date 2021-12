Hoe Essevee in ‘boerenjaar’ Club Brugge over de knie legde

De achttiende speeldag van de hoogste klasse wordt zondag 12 december om 21 uur afgesloten met een West-Vlaams duel. Essevee trekt naar Club Brugge; De landskampioen werd afgelopen dinsdag Europees uitgeschakeld op het veld van PSG. In 2013, tijdens het droomseizoen van Zulte Waregem, won het team van Francky Dury in play-off 1 met 3-4 op Jan Breydel. Een memorabele avond voor al wie rood-groen liefhad.

Karel D’Haene, ex- verdediger van Zulte Waregem, stond de volle 90 minuten op het veld. “Het is een wedstrijd die me altijd zal bijblijven”, bekent hij. “Leye voerde een ongelooflijke show op in het stadion van een rechtstreekse concurrent. Het was een overwinning die zeer zoet smaakte.”

Complementariteit in alle linies

Zulte Waregem sloot de reguliere competitie van 2012-2013 af op een tweede plaats. De flitsen van Thorgan Hazard en de geniale baltoetsen van de betreurde Franck Berrier zorgden ervoor dat Essevee de té kloppen ploeg van eerste klasse was.

“Ons team bevatte veel complementariteit in alle linies”, herinnert D’Haene zich nog. “De verdediging was goed op elkaar ingespeeld en de coaching met Bossut achter ons verliep uitstekend. Colpaert en ik vormden een goede tandem. Dat is wat een ploeg nodig heeft in belangrijke wedstrijden.”

Ook winst in reguliere competitie

“De match tegen Club in de reguliere competitie van datzelfde jaar wonnen we ook. Het gebeurt maar zelden dat een team daar twee keer kan winnen in een seizoen.”

Op Jan Breydel winnen doe je niet vaak. Slechts een keer won Essevee er nog na hun stuntzege uit 2013. Dury en de zijnen zakten indertijd niet bepaald met veel vertrouwen af naar de provinciehoofdstad. “Voor deze match pakten we een 2 op 9 in play-off 1”, weet D’Haene nog. “De pers begon te schrijven dat we een terugval kenden, maar die kritiek gaf ons een boost. In aanloop naar de match op Club werden we daardoor geprikkeld en dat zag je duidelijk in die wedstrijd.”

Hattrick Mbaye Leye

De wedstrijd eindigde in het voordeel van de fusieclub. Leye werd logischerwijze verkozen tot man van de wedstrijd met drie doelpunten. “Ik herinner me nog veel van die wedstrijd. Het was de wedstrijd van Mbaye.”

“Zijn doelpunten waren allemaal van wereldklasse. De fauw en ik wisten niet wat er gebeurde en we keken stomverbaasd naar elkaar. In het slot van de wedstrijd slikten we wel nog twee doelpunten. Onze doelman pakte in de laatste minuut nog uit met een geweldige parade.”

Huidig seizoen minder rooskleurig

Dit seizoen is minder rooskleurig dan het seizoen waarin er met 3-4 gewonnen werd op Club. Dat ziet D’Haene ook. “Het is afgezaagd, maar Zulte Waregem slikt gewoon te veel doelpunten. Colpaert en ik waren zo goed op elkaar ingespeeld dat we elkaars sterktes en zwaktes meteen wisten. Het vertrek van Deschacht is ook een spijtige zaak. De verdediging moet zich daaraan nog aanpassen.”

Club Brugge speelt de laatste weken niet meer het voetbal van weleer. “Er zit wat in voor Essevee maar het is op zich geen probleem mochten ze niets meenemen naar Waregem”, denkt Karel D’Haene. “Als ze uitgaan van hun eigen sterktes, zie ik ze een resultaat halen.” (EC)