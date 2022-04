Gretig Kortrijk met 2-3 onderuit tegen Anderlecht

Anderlecht heeft Play-off 1 veiliggesteld na een 2-3-zege in Kortrijk. De Kerels waren gretig en kwamen verdiend op voorsprong via Sainsbury. Zirkzee, El Hadj en Kouamé draaiden de score om. Reynolds scoorde nog voor KVK. Het seizoen zit er zo op voor de West-Vlamingen, na een bedroevende 6 op 42 in 2022.

Karim Belhocine toverde in de laatste wedstrijd een verrassing uit zijn hoed. Zowaar Maxim Deman stond onder de lat, de 20-jarige doelman maakte zijn debuut. Ilic moest geblesseerd afhaken. Ook Benchaib, Palaversa en Radovanovic waren niet fit. Daardoor kwamen onder meer Watanabe, Torp en Badamosi aan de aftrap. Selemani was opnieuw speelklaar geraakt, maar de topschutter van de Kerels begon op de bank.

Voor Anderlecht stond er wel nog heel wat op het spel, namelijk een plek in Play-off 1. Vincent Kompany koos voor dezelfde namen op Verschaeren na, die gekwetst was. El Hadj was zijn vervanger.

KVK startte het best aan de partij, het wilde immers de fans nog eens verwennen na de trieste nul op vijftien. Badamosi, Messaoudi en Moreno knalden naar doel. Van Crombrugge en Anderlecht waren meteen gewaarschuwd. Het was nog niet gedaan. Watanabe knikte een hoekschop maar nipt naast. Messaoudi stond dan oog in oog met Van Crombrugge, de aanvaller kreeg het leer niet voorbij het sluitstuk van Anderlecht. Wat ging dat allemaal gemakkelijk. Maar alweer was de thuisploeg niet efficiënt.

Penalty

Anderlecht was te slordig in de opbouw. Het ging van kwaad naar erger. Messaoudi dribbelde in de zestien en ging neer over het been van Hoedt: strafschop. Sainsbury ging achter de bal staan. De Australiër bleef ijzig kalm: 1-0. Anderlecht zette daar een kopballetje van Magallan tegenover, maar Deman kon simpel opvangen. Toch kon KVK niet lang genieten van de voorsprong. Zirkzee kreeg te veel ruimte en legde overhoeks de gelijkmaker in het mandje.

Messaoudi was de beste man op het veld. Weer kwam hij na een indrukwekkende sprint voor Van Crombrugge. Opnieuw geraakte hij niet voorbij de goalie. Aan de overkant pakte Deman uit met een knappe save op een inzet van El Hadj.

Efficiënt

Na de pauze was de partij in de aanvangsfase van de tweede helft gezapiger. Badamosi werd gewisseld na een ondermaatse prestatie. Het eerste gevaar kwam er van de bezoekers en het was meteen bingo. Refaelov lanceerde Kouamé, die legde af voor El Hadj en het jeugdproduct knalde droog binnen: 1-2. Paars-wit maakte het dan helemaal af. Zirkzee bereikte Kouamé, de Ivoriaan kapte zich voorbij Deman en trof raak: 1-3. Anderlecht was dodelijk efficiënt, hetgeen waar het Kortrijk al een heel seizoen aan ontbreekt.

Uit het niets kwam KV Kortrijk op 2-3, linksachter Reynolds dook in de spits op, troefde Murillo af en knalde propertjes binnen. Belhocine voerde dan drie wissels door. Selemani, Jonckheere en Mbayo moesten een gelijkspel uit de brand slepen.

Messaoudi begon dan nog eens aan een ren, zijn trap werd afgeblokt door Hoedt. Selemani probeerde dan een olympisch doelpunt, zijn hoekschop belandde tegen de paal. Belhocine gooide als laatste troef Henen in de strijd. Ook hij kon het verschil niet meer maken.

Het seizoen zit er zo op voor KVK, Anderlecht plaatste zich voor Play-off 1 ofte: de Champions Play-Offs. Kortrijk mag onthouden dat het zich weerbaar heeft opgesteld in de laatste wedstrijd met inzet van dit seizoen.

(JCS)