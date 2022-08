Geen winnaar in West-Vlaamse derby tussen Club Brugge en Zulte Waregem

Ook op speeldag drie heeft landskampioen Club Brugge andermaal niet kunnen overtuigen. Het kwam niet verder dan een puntendeling in een West-Vlaamse strijd met Zulte Waregem. Dompé had de bezoekers voor rust tot twee keer toe op voorsprong kunnen en moeten plaatsen, maar telkens botste hij op alweer een uitmuntende Mignolet. Skov Olsen scoorde al snel na rust maar Drambaiev zorgde nog voor een verdiende gelijkmaker.

Hoefkens liet gisteren op de persconferentie weten dat bepaalde spelers tegen Eupen ondermaats waren en dat dit binnenskamers werd besproken. Aan de opstelling tegen Zulte Waregem te zien, doelde hij dan voornamelijk op Hendry en Balanta. Van beide basisspelers van vorige week geen spoor in de kern. Vooral het jojowerk met Hendry is opvallend. Op speeldag één in de tribune, vorige week in de basis… en nu terug in de tribune.

Verder nog drie wijzigingen: Nsoki (vertrokken naar Hoffenheim), Lang (op de bank, zit met een transfer in zijn hoofd) en Sobol. Odoi, Otasowie, Meijer, Mechele en Sowah kwamen in de basiself. Coach Leye wisselde zijn elftal op twee plaatsen na de bemoedigende partij op Antwerp. Vigen en Fadera vervingen Sangaré en Miroshi.

Na een opstootje tussen Mata en Fadera krijgen de twee allebei geel. © JASPER JACOBS BELGA

Het duurde een kwartier vooraleer Brugge tot een eerste kans kwam, Nielsen trapte van dichtbij in de zijnet. Brugge had toen al 0-2 op achterstand moeten staan. De defensieve besognes blijven aanhouden. Otasowie lag tot twee keer toe aan de basis van een gigantische kans voor de bezoekers. Eerst na slecht inspelen op Odoi, vervolgens door zelf knullig de bal te verliezen. Twee keer vond Dompé Mignolet op zijn weg. Twee reuzekansen de nek omgewrongen. Verder dan een mooie knal van Jutgla en een handvol corners kwam de thuisploeg niet. Op verdedigend vlak was het op tijd en stond bibberen. Een 0-0 ruststand leidde tot wat gemor op de tribunes.

Andreas Skov Olsen scoorde voor Club de openingstreffer. © BRUNO FAHY BELGA

De tweede helft, met dezelfde 22 namen tussen de lijnen, begon perfect voor de Bruggelingen. Sowah, heel beweeglijk voorin en telkens goed aanspeelbaar, vond Skov Olsen en die kon in twee tijden Bossut verslaan. Brugge had controle over de wedstrijd maar vergat vervolgens om het gaspedaal helemaal in te drukken. Leye besloot in te grijpen en bracht onder meer Braem in de ploeg, u weet wel: de spits die nog niet zo lang geleden in vierde provinciale vertoefde.

Oleksandr Drambaiev maakte de gelijkmaker voor Zulte Waregem. © JASPER JACOBS BELGA

Het geloof in eigen kunnen werd 20 minuten voor tijd beloond. Drambayev reageerde iets sneller dan Mata op een voorzet van Fadera en gleed de gelijkmaker voorbij Mignolet. Nu was het de beurt aan Hoefkens om zijn ploeg om te gooien met een driedubbele wissel: Sobol, Larin en Lang kregen de opdracht om een minicrisis te bezweren. Brugge kon echter geen vuist meer maken en blijft achter met een vier op negen, maar bovenal met drie prestaties een kampioen onwaardig.

Bij de bezoekers mocht Leye trots zijn op zijn manschappen. Hij zag een prestatie waar hij verder op kan bouwen, dit Zulte Waregem degradeert niet.