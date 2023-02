Geen winnaar in degradatiekraker tussen Essevee en KVO, niemand schiet op met een punt

Frivool was het niet, strijdvaardig wel. De degradatiekraker tussen Zulte Waregem en KV Oostende eindigde op een 1-1-gelijkspel. Gano opende vroeg de score. KVO kon daar weinig tegenover zetten. Na de pauze waren de Kustboys de betere ploeg en viel de 1-1 via Hornby. Essevee probeerde nog, maar bleef steken op een punt. En niet onbelangrijk om te vermelden, Vormer viel uit na een kwartier.

Nog niet zo heel lang geleden waren Zulte Waregem en KV Oostende gewoon twee subtoppers. In 2017 vochten beide clubs nog onderling de bekerfinale uit en namen ze allebei deel aan Play-off 1. Vandaag verkeren de West-Vlaamse ploegen in degradatienood. Essevee staat zestiende, KVO zeult de rode lantaarn mee na een armtierige 1 op 24. Ook extrasportief zijn er zorgen bij de Kustboys, er zou 5 miljoen euro nodig zijn om de proflicentie veilig te stellen.

Coach Mbaye Leye kon rekenen op heel wat sterkhouders die opnieuw fit of speelgerechtigd waren. Fadera, Derijck, Gano, Vossen en Vormer kwamen aan de aftrap. Hallaert, Ramirez, Drambaiev, Rommens en Lopez zaten allen op de bank. Aan de overkant wisselde ook trainer Dominick Thalhammer erop los met zes andere namen. Hornby, Hubert, Urhoghide, Arase, Dwomoh en Ambrose mochten starten. Durdov, Atanga, D’Haese, Dewaele, Capon en Philips moesten hun plaats afstaan.

In de beginfase gingen de alarmbellen al af, want Vormer had pijn aan de schouder na een duel met Hornby. Gelukkig voor Essevee leek de ervaren Nederlander door te kunnen. Het duurde niet lang voor er een golf van euforie door de Elindus Arena ging. Al na vijf minuutjes vond Vossen zijn spitsbroeder Gano, die werkte koeltjes af: 1-0. KVO antwoordde via Urhoghide, Bossut ging goed plat. Ei zo na stond het nog voor tien minuten waren volgemaakt 2-0. Vossen zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor nipt buitenspel. De kustboys waren gewaarschuwd.

Vormer druipt geblesseerd af

Na amper zeventien minuutjes moest Vormer de strijd staken, na dat duel met Hornby. Rommens was zijn vervanger. KV Oostende eiste het merendeel van het balbezit op, maar Essevee kon dat gaandeweg herstellen. De thuisploeg nam dan het heft in handen, zonder echt gevaarlijk te kunnen zijn. We zagen vooral veel duels, zoals zo vaak het geval tijdens een degradatiekraker.

Bij momenten waren er snedige tegenprikjes van de Boeren. De overtuiging was bij Zulte Waregem toch zichtbaar iets groter. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Essevee nog een dot van een kans na een misser van Hubert, de doelman zette zijn foutje zelf recht met een save op een poging van Gano.

Winterslaap

Tijdens de rust werd duidelijk dat KV Kortrijk zijn duel had gewonnen op het veld van Standard. Zelfs al trok Essevee de driepunter over de lijn, het bleef op de zestiende stek staan. Thalhammer haalde Dwomoh naar de kant, McGeehan kwam hem aflossen. KVO was iets meer dreigend na de rust en stuurde ook toren Durdov op het veld.

Essevee had het lastig en keek toe hoe KV Oostende de bovenhand nam in het spel. Hornby kon knallen, Bossut klemde. Zinho Gano verloor dan het leer. De Kustboys kwamen op overtuiging in de zestien. Hornby kon draaien en uithalen: 1-1. De thuisploeg schoot dan weer wakker na een winterslaapje. Ciranni miste zijn afwerking en Gano mikte naast.

Zulte Waregem liet zo na om de wedstrijd die moest gewonnen worden, ook effectief binnen te halen. De kloof met KV Kortrijk en Eupen bedraagt nu vier punten. Door het gelijkspel wipt Oostende ook over Seraing. Essevee trekt volgend weekend naar Seraing, KVO speelt thuis tegen Charleroi.