Frederik D’Hollander met Zulte Waregem klaar voor cruciaal duel: “Ik blijf geloven dat we ons zullen redden”

Zulte Waregem trekt zaterdag naar de Oostkantons voor een allesbepalend duel tegen Eupen. Essevee heeft aan de Kehrweg slechts één optie en dat is winnen. “Money time, do or die, de wedstrijd van de laatste kans… Je kan er veel titels op plakken, maar uiteindelijk telt slechts één ding: winnen”, beseft ook Frederik D’Hollander.

Ondanks de erg penibele situatie waarin Zulte Waregem zich op dit moment bevindt, is de sfeer in de Elindus Arena sereen. Van stress of paniek lijkt ondanks de levensbelangrijke match van zaterdag geen sprake. Aangezien de wekelijkse persbabbel uitzonderlijk om 9 uur ’s morgens plaatsvindt, zorgt de persverantwoordelijke zelfs voor een ontbijt. Mochten we niet beter weten, we zouden niet vermoeden dat Essevee in acute degradatienood vertoeft.

Schijn bedriegt evenwel, want wees maar zeker dat ze aan de Gaverbeek het belang van de wedstrijd tegen Eupen maar al te goed beseffen. Toch werd er volgens trainer Frederik D’hollander ondanks de zure nederlaag in Charleroi – waar Damien Marcq in het ultieme slot voor de 3-2 zorgde en zijn ex-club zo een erg koude douche bezorgde – met een positief gevoel toegewerkt naar het alles-of-niets-duel. “Hoe dat komt? Omdat we heel veel moed hebben geput uit de laatste weken”, vertelt D’Hollander op zijn persbabbel. “Zo waren we op Charleroi in de eerste helft erg sterk, maar schieten we onszelf uiteindelijk in de voet. Dat was natuurlijk eventjes pijnlijk, maar treuren heeft in deze situatie geen zin. Ik heb in die match vooral veel positieve zaken gezien die we nu moeten meenemen naar Eupen. De positiviteit en het geloof is er écht. Het is geen gespeeld gevoel. En dat merk je ook bij de spelers, de supporters en de sponsors. Zo zullen we in Eupen opnieuw gesteund worden door honderden supporters. Dat is omdat iedereen ziet dat er wel muziek in deze ploeg zit en dat er voor gestreden wordt. Mocht dat niet het geval zijn, zou dat gevoel helemaal anders zijn.”

Niet dood en begraven

De druk zal evenwel groot zijn, beseft ook D’Hollander. “Maar die druk is er al het hele seizoen. De spelers hebben de afgelopen maanden al veel meegemaakt en zijn wel al vaker op maandag ontgoocheld op de club toegekomen. Maar ze zijn nog niet murw geslagen, integendeel. Het geloof is er nog steeds. Dat is ook hetgeen ik hen de hele week op het hart heb proberen drukken: we zijn nog niet dood en begraven.”

De late nederlaag tegen Charleroi was een opdoffer, “maar toch trekken we met een positief gevoel naar Eupen”, aldus Frederik D’Hollander. © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Christian Brüls noemde deze wedstrijd in een interview met onze krant de belangrijkste match voor de club in twintig jaar. Zo ver wil D’Hollander evenwel niet gaan. “Natuurlijk is dit een belangrijke match, maar deze match bepaalt ons seizoen uiteindelijk niet. We zien deze match vooral als een nieuwe kans. Na de match tegen Gent zei iedereen al dat het over was, maar op twee matchen van het einde doen we nog steeds mee en is er nog steeds een kans om ons te redden. En ik geloof ook nog steeds dat het ons zal lukken om erin te blijven. Ik denk immers dat we – los van de wedstrijdomstandigheden – beter zijn dan Eupen. Het is nu aan ons om dat zaterdag ook te bewijzen.”

Enkel drie punten tellen

D’Hollander is echter niet blind voor de gevaren bij Eupen. “Eupen is op zich niet moeilijk te analyseren: ze hebben veel snelheid voorin en een Stef Peeters die heel belangrijk is. De vraag is natuurlijk wat het wedstrijdbeeld zal zijn, want ook voor hen is het uiteindelijk van moeten, al hebben zij wel het voordeel dat ze ons kunnen laten komen om dan te proberen de ruimte in onze rug te benutten. Hoe dan ook verwacht ik niet de mooiste match. Het wordt voor ons vooral zaak om rustig te blijven en met vertrouwen te spelen. Ons strijdplan is alvast klaar en we zijn donderdag met een heel positief gevoel van het trainingsveld gestapt. Hopelijk kunnen we die lijn zaterdag doortrekken, want je kan titels als money time, do or die of wedstrijd van de laatste kans boven je artikel plakken, maar uiteindelijk tellen alleen de drie punten.”