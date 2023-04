Ex-coach Francky Dury over ‘zijn’ Zulte Waregem: “Onderschat die 18 jaar onafgebroken op het hoogste niveau niet”

Francky Dury, ex-coach van Essevee, volgt Zulte Waregem sinds een tijd weer op de voet. “Maar in het stadion gaan kijken, doe ik nog niet. Het is leuker als ze bovenaan staan. Op verplaatsing ga ik weleens een wedstrijd bijwonen.” Wij voelden Dury aan de tand over de match op leven en dood tegen Cercle Brugge.

Wint Essevee van Cercle Brugge?

“Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk van wel. Het publiek zal er geweldig achter gaan staan. Iedereen beseft het supergrote belang.”

Zullen ze bij Cercle Brugge voluit gaan of toch sympathie tonen voor hun streekgenoten?

“Onderschat hen niet. Cercle speelt voor een plek in Play-off 2, waar je Standard en Club Brugge kan tegenkomen. Er is ook een mogelijkheid op een Europees ticket, dat laat je niet liggen. De belangen zijn veel te groot. Sympathie is op dit niveau onmogelijk.”

Wil Cercle wel in die top acht zitten, het worden lastige tegenstanders …

“Ik ken de interne keuken niet van Cercle. Maar ik zie niet in als je één wedstrijd voor het einde bij winst Play-off 2 kunt afdwingen, dat je dat laat liggen. Daarom zeg ik ook: Zulte Waregem mag de tegenstander niet onderschatten. Elk detail zal belangrijk zijn. Cercle Brugge heeft betere verdedigers dan Eupen. Die gaan niet drie keer op dertig meter van hun doel dezelfde fout maken (doelt op de vrije trappen van Ruud Vormer die drie goals opleverden tegen Eupen, red.). Als Zulte Waregem de redding afdwingt, wat ik denk en hoop, zal het goed moeten spelen.”

Zag je evolutie onder de hoede van coach Frederik D’Hollander?

“Tijdens de periode met matchen tegen Seraing en Oostende, had ik even contact met de eigenaar en ik zei hem: ‘Je moet elk punt gaan koesteren.’ Op Standard stond het nog wat open, maar de Rouches konden de 3-0 niet maken, Essevee profiteerde daarvan en speelde 2-2-gelijk. Tegen Antwerp stonden ze vijf minuten voor affluiten nog recht, er zat verbetering in.”

“Laat mij zeggen: in het begin heb ik Zulte Waregem niet zo fanatiek gevolgd. Gaandeweg begon ik het meer te volgen tijdens de periode van wedstrijden tegen Oostende en Seraing. Toen begon ik mij toch wat zenuwachtig te maken. In de zin van: met wingbacks spelen is goed voor bepaalde ploegen. Ik denk aan een Nieuwkoop bij Union, ik zeg maar iets. Amuzu als wingback bij Anderlecht, onder Mazzu, dat liep ook niet. Datzelfde probleem heb je met Fadera. Hij heeft veel werkkracht in balverlies, alleen als wingback verliest die jongen te veel van zijn offensieve kwaliteiten. Ik vond dat de matchen tegen Oostende en Seraing dat probleem blootlegden. Die werden niet gewonnen. Ik dacht: als je nu niet verandert van systeem?”

Zal stress een rol spelen?

“Het zal bij beide clubs om positieve stress gaan. Bij winst is Essevee gered, Cercle Brugge kan Play-off 2 afdwingen. Het is een mooie finale.”

Het stadion zal vol zitten. Hoe belangrijk wordt dat?

“De supporters zijn altijd achter de club blijven staan. Ik heb dat ook enkele keren meegemaakt. Toen we in januari met 0-2 gingen winnen op Mechelen (seizoen 2017-2018, red.) en het seizoen daarna met 0-3 op Lokeren. In de succesmomenten waren de fans er ook. Ik verwacht dat zondag ook. Dat is toch wel een heel mooie support.”

Het zou toch heel vreemd zijn om Zulte Waregem na achttien jaar onafgebroken op het hoogste toneel te zien degraderen …

“Velen onderschatten dat. En de mensen die dat onderschatten, vinden dat normaal. Dat is niet het geval. Alleen de top vijf, reken Antwerp niet mee, Club Brugge, Anderlecht, Gent, Genk en Standard deden dat. Met de middelen die er zijn, de club is nog altijd in Vlaamse handen, is een mooi parcours afgelegd. Met daarin bekerfinales, bekerwinst, pakweg 30 Europese wedstrijden, vice-kampioen worden en deelnames aan Play-off 1. Spelers van 2 miljoen kopen, zoals Union, dat kan Essevee niet. Met het andere competitieformat is het niet gemakkelijker geworden.”

“Die achttien jaar moeten gekoesterd worden. Je kan alleen maar respect tonen en er elke dag keihard met passie tegenaan gaan. Kijk maar wie er allemaal gedegradeerd is. Beveren en RWDM staan nu op kop in 1B.”