Zulte Waregem moet het even stellen zonder Timothy Derijck. De centrale verdediger liep in de opwarming voor de match tegen Seraing een verrekking op in de hamstring.

Derijck staat enkele dagen langs de kant. De verdediger voelde vrijdag al een pijnscheut.

Hij besloot het toch te proberen in de opwarming, maar moest die al snel staken. Modou Tambedou nam zijn plaats in. (JCS)