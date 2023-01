Eduard Sobol ruilt Club Brugge voor Straatsburg

Eduard Sobol verlaat Club Brugge en zet zijn carrière verder in de Franse Ligue 1 bij Straatsburg. Hij ondertekende er een contract voor 3,5 jaar.

De 27-jarige Sobol speelde voor Club sinds de zomer van 2019. De Oekraïense linksachter speelde 124 wedstrijden voor blauw-zwart en maakte daarin vier goals. Hij won met de Bruggelingen drie landstitels en een Supercup. Dit seizoen staat zijn teller op negen matchen in de Jupiler Pro League en vier in de Champions League. Sinds ruim twee maanden maakte hij geen deel meer uit van de selectie. De 27-voudige Oekraïense international wordt bij Straatsburg, nummer 16 in de Franse competitie, ploegmaat van doelman Matz Sels.