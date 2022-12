Dominik Thalhammer ziet spelersgroep progressie maken: “Stage in Zuid-Spanje brengt groep dichter bijeen”

KV Oostende heeft een vruchtbare stage achter de rug in het Zuid-Spaanse Murcia. Er is nog werk aan de winkel – vooral fysiek – maar er ligt al een goede basis, meent coach Dominik Thalhammer. “Zo’n buitenlandse stage brengt de groep ook dichter bij elkaar.”

KVO ruilde de Noordzeekust in voor een stekje onder de Zuid-Spaanse zon. “Ik blik tevreden terug op onze stage”, begint coach Thalhammer. “We konden goed werken op onze gewenste speelstijl en principes, stelden onze korte- en langetermijndoelstellingen scherp, en we deden ook aan teambuilding dankzij verschillende sociale activiteiten. Kortom: we brachten een leuke tijd samen door. Good times.”

Rest de vraag: is het wel de moeite om voor amper een week zo ver op stage te gaan? “Absoluut”, weerlegt de trainer. “Je bevindt je in een andere omgeving en iedereen is een hele dag samen. Het laat ook toe om meer individuele gesprekken aan te gaan. In Oostende gaat iedereen vrijwel meteen na de trainingen naar huis. Op stage kan dat niet, hé. Trainingen afgewisseld met ontspannende activiteiten – een kartrace, potje tafeltennis… – brengen de groep dichter bij elkaar. Een eerste stap daarin is gezet en de focus moet nu blijven liggen op het team.”

Hogere intensiteit

Het is evenwel utopie te denken dat KVO al fysiek helemaal klaar is om het fameuze hogedrukvoetbal een hele match wel op de mat te leggen. “De fysieke parameters kan je niet in amper een week verbeteren, maar is een proces. Ook de komende weken werken we hier aan voort en krikken we de intensiteit op.” Op de laatste stagedag werd alvast met 1-0 gewonnen van de Nederlandse tweedeklasser PEC Zwolle, dankzij een goal van Nick Bätzner. “De wedstrijd volgde na harde week met acht zeer intense trainingen. Ik merkte een gebrek aan frisheid, maar finaal zagen we goede spelfases en het voetbal dat we wilden zien. Een prima basis om op voort te bouwen, dus.”

“In de pressing moeten we georiënteerd zijn op de bal, niet op de man. We moeten de bal aanvallen als een groep, een zwerm: iedereen moet mee bewegen. En als we de bal hebben, moeten we ruimtes trekken, de tegenstander uit positie halen Kortom: dynamisch zijn in alle fases van het voetbal. Dat de vergelijking met ex-trainer Alexander Blessin al is gevallen? (lacht) Ik heb daar geen probleem mee – Alex is een toffe mens en goede trainer – maar elke coach heeft een eigen visie.”

“We willen hier iets uniek neerzetten en een lastige tegenstander worden voor elk team”

Op vlak van transfers is het logischerwijs stil, de markt gaat pas in januari open. Maar KVO wil zich versterken met meteen inzetbare spelers. “We houden onze ogen open en we volgen nauwgezet enkele profielen”, verkondigt Thalhammer. Het is vooral uitkijken naar de terugkeer van de Franse middenvelder Maxime D’Arpino. Hij blesseerde zich begin april aan de kruisbanden en meniscus, maar kon recent de groepstrainingen deels hervatten. Hoopgevend.

Sleutelspeler

“Max is een key player, een sleutelspeler. Hij is een leider, bijzonder intelligent en verbonden met de centrale verdedigers. Ik zie hem als een sterke pion in de opbouw en als opruimer op het middenveld, belangrijk voor de balans en organisatie. Als het op beslissende passes aankomt, hebben we daarnaast nog interessante spelers op de ‘tien’-positie.”

“Toch moeten we voorzichtig zijn met Maxime. Hij doet het goed, maar we moeten zijn trainingsarbeid zachtjes aan opdrijven. We zien de komende weken wel wat er gebeurt. Of de bekermatch op Union (op 20 december, red.) haalbaar is? Dat kan, maar we moeten waakzaam blijven en niet overhaast te werk zijn.”

Wereldbeker

Thalhammer – nochtans een voetbaldier – heeft nog niet al te veel van de wereldbeker kunnen zien. “Op stage stonden we al ‘s ochtends vroeg op het veld en hielden we individuele gesprekken tot 21 of 22 uur, om daarna nog de trainingen van ‘s anderdaags voor te bereiden.”

Toch pikte hij een aantal matchen mee. “Ik was niet verrast dat Duitsland zo vroeg was uitgeschakeld. De aanloop naar het tornooi verliep wat moeilijk. De focus bij de nationale ploeg leek eerder op politiek te liggen dan op voetbal.”

“Dat België zo snel is uitgeschakeld, verwonderde me dan weer wel. Het land staat voor een pak veranderingen. Ik heb wel genoten van de agressieve speelstijl van de Verenigde Staten. Ook de uitschakeling van Spanje kwam voor mij onverwacht: in de eerste match speelden ze Costa Rica in de vernieling met 7-0 en ze brachten heerlijk voetbal. Maar ze waren niet efficiënt genoeg. En daar draait het uiteindelijk wel om.”

Wijzigingen staf

Nog geen nieuwe spelers, dus, maar in de trainersstaf zagen we wel wijzigingen. KVO nam afscheid van assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht. De Oostenrijkse assistent-coach Alexander Belinger versterkt het team van Thalhammer . Dennis Baraznowski. Keepertrainer Eberhard Trautner en fysiektrainer Korneel Deceuninck blijven op post.

“Ik kreeg de mooie kans om m’n eigen staf samen te stellen. Maar in deze groep heb je honderd procent toewijzing en overtuiging nodig om een bepaalde speelstijl te brengen. Als spelers of leden van de technische staf niet bereid zijn om mee te gaan in een bepaalde richting, dan kan je geen deel uitmaken van het team. Dat is dus de reden van hun vertrek – het is niets persoonlijks, maar puur een verschil in visie. De communicatie verliep open en eerlijk. Ik ben er wél van overtuigend dat we high intensity football kunnen spelen met deze groep, en de jongens willen dat zelf óók. We willen hier iets uniek neerzetten en een lastige tegenstander worden voor elk team.”

KV Oostende speelde woensdag in eigen huis 2-2 gelijk in een boeiende oefenmatch tegen de Franse topclub Lille. Thierry Ambrose en Indy Boonen scoorden voor KVO. Zaterdag staat nog een oefengalop gepland tegen de Nederlandse topper Feyenoord.

(TVA/foto PM)