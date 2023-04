Dominant Club Brugge vergeet te scoren op Westerlo

Club Brugge mag de hoop op de vierde plaats zo goed als opbergen. Het speelde nochtans een prima partij op Westerlo. Club Brugge domineerde op elk vlak maar scoren lukte niet. De landskampioen moet nu rekenen op een heuse stunt van KV Mechelen of Oostende. Groot is die hoop echter niet.

Zes op zes stond al op het bord, Club Brugge moest in de resterende twee competitiewedstrijden nogmaals een zes op zes bewerkstelligen om nog enigszins kans te maken op de top vier. De verplaatsing naar Westerlo leek daarin de lastigste klip te worden.

Groots was de zege vorige week tegen Seraing niet maar De Mil besloot om nauwelijks te wisselen. De geblesseerde Nielsen (kuit) werd vervangen door Skov Olsen. De Deen vierde vorige week laat in de wedstrijd zijn heroptreden en maakte toen onmiddellijk indruk.

Gemis Ruud Vormer

Tijd om te talmen was er niet, enkel drie punten konden voor extra druk op AA Gent zorgen. Club Brugge nam dan ook de partij onmiddellijk in handen en voetbalde voornamelijk op de helft van de thuisploeg. Net zoals vorige week een karrenvracht aan hoekschoppen, maar ook nu was de eindbestemming te vaak iemand met de verkeerde kleuren aan. Pijnlijk om te zien hoe Zulte Waregem op zaterdagmiddag drie keer scoorde na een stilstaande fase van ene Ruud Vormer.

Het eerste grote doelgevaar kwam van Noa Lang. © Belga

De bedrijvigste Bruggeling was zoals zo vaak Noa Lang, het eerste grote doelgevaar kwam dan ook via hem. Het vele Brugse balbezit resulteerde niet in een resem kansen. Op slag van rust kreeg Jutgla de grootste na een fenomenale inspeelpass van Vanaken. Hij mikte de enorme kans echter naast het doel van Bolat waardoor we gingen rusten met een brilscore.

Goal afgekeurd

Club Brugge deed niks verkeerd. Het speelde met grinta, zorgde voor hoge pressing en stak ook tempo in het balbezit. Het enige wat ontbrak was een verdiende treffer. In minuut 65 leek die treffer er toch te komen. Jutgla verschalkte dit keer wel Bolat maar De Cuyper redde op de lijn. De goal werd goedgekeurd maar de VAR bekeek de beelden en schrapte terecht de openingstreffer.

De VAR schrapte het doelpunt van Jutgla. © Belga

In het slotkwartier gooide De Mil met Vermant en Yaremchuk zijn laatste aanvallende troeven op tafel. Het slotoffensief leverde echter niks meer op. Het spelbeeld was goed maar met het resultaat kan geen enkele supporter tevreden zijn. Club Brugge moet nu tegen beter weten in hopen op een Mechelse stunt op zondag tegen AA Gent.