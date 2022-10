Disciplinair Comité verhoogt straf Sylla tot 3 matchen schorsing

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft dinsdagavond Abakar Sylla (Club Brugge) drie wedstrijden schorsing opgelegd voor zijn tackle tegen Anderlecht.

Abakar Sylla werd zondag in het slot van Anderlecht-Club Brugge van het veld gestuurd voor een tackle op Stroeykens. De verdediger van blauw-zwart sprong met twee voeten vooruit richting de aanvaller, en belandde uiteindelijk op de enkel/het scheenbeen van Stroeykens.

Club Brugge verzette zich tegen het voorstel van twee effectieve wedstrijden en ziet nu de straf verhoogd naar drie wedstrijden en 3000 euro boete. Het Disciplinair Comité zag geen verzachtende omstandigheid. Het berispte Sylla voor zijn gedrag na de uitsluiting, waarbij hij het veld niet verliet en gekalmeerd moest worden door ploegmaats en trainer.

Tijdens de zitting had Club Brugge nochtans gevraagd om maximaal 1 wedstrijd schorsing, met één of twee uitgestelde schorsingsdagen, maar daar ging het Comité niet op in. Wel argumenteerde het succesvol dat de uitgestelde wedstrijd schorsing die Sylla nog achter zijn naam had staan, uitgesproken was na een match met de belofteploeg van Club Brugge. Die schorsing kan daarom niet overgezet worden naar de eerste ploeg.