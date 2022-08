Dani Ramirez laat ondanks nederlaag aardige dingen zien bij debuut: “Ik kijk ernaar uit om hard te werken”

Na de knappe 4 op 9, waarin Essevee op bezoek moest naar Antwerp en Club Brugge, werd thuis tegen Racing Genk kansloos verloren. Geen ramp, dit Genk doet ongetwijfeld mee voor de titel. Ondanks de nederlaag was er een positieve noot: bij de 1-4 tussenstand bleef Zulte Waregem het laatste halfuur aardig meevoetballen. Een rol daarin was weggelegd voor de Spaanse aanwinst Dani Ramirez, die mocht invallen. “Ondanks de nederlaag heb ik genoten van mijn debuut voor eigen publiek.”

De 30-jarige Dani Ramirez genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Real Madrid. Doorbreken in Spanje lukte echter niet en daarom besloot de Spanjaard vijf jaar geleden naar Polen te trekken. Met Lodz promoveerde hij naar de eerste klasse, met Lech Poznan werd hij kampioen. Maar met zijn Poolse coach liep het stroef en dus zocht Ramirez een nieuwe uitdaging. Ondanks interesse vanuit Polen zelf, koos de middenvelder voor België.

“Het niveau van de Belgische competitie is zeer goed”, zegt hij. “Ik had veel aanbiedingen in Polen en Cyprus, maar toen ik hoorde dat ik naar België kon, twijfelde ik geen seconde.” Aan de Gaverbeek ontmoette Ramirez met Borja Lopez een landgenoot: “Ik zag dat Waregem een Spanjaard aantrok, dus belde ik Borja op. Ik kende hem nog niet, maar hij sprak enkel positief over zijn eerste weken hier in Waregem. Dat maakte mijn keuze alleen maar makkelijker.”

Er zullen assists volgen. Ik breng mijn ploegmaats graag in een goeie positie

Ramirez kreeg tegen Genk een klein halfuur om zich voor het eerst te tonen aan het Waregems publiek, al was dat bij een 1-4 tussenstand niet ideaal.

“Nee, het was niet het perfecte moment voor mijn debuut, maar ik had een heel goed gevoel op het veld. Ik maakte gebruik van het moment om al wat ingespeeld te geraken op mijn nieuwe ploegmaats”, aldus de Spaanse aanvaller, die zichzelf omschrijft als een typische Spaanse nummer tien: “Ik kom heel graag in de bal om het spel te verdelen. Ik wil de bal snel rond laten gaan en lange ballen vermijden. Ik moet hard werken om te verbeteren en dan zullen er wel assists volgen – ik houd ervan om ploegmaats in een goeie positie te brengen.”

Fysiek

Een kenmerk van dit vernieuwde Essevee onder Mbaye Leye is hoge pressing. De Senegalees wees zijn nieuwe aanwinst er dan ook op dat hij fysiek nog stappen zal moeten zetten. Dat beseft Ramirez.

“Ik weet wat de coach van mij verlangt. Ik wist dat het fysieke niveau in België hoog ligt, omdat ik met Lech Poznan in de Europa League al tegen Standard en Charleroi heb gespeeld.”

Zondag treft Ramirez Charleroi opnieuw; hij zal dus fysiek klaar moeten zijn. “De lat ligt hoog, maar ik kijk ernaar uit om hard te werken en mezelf verder te ontwikkelen, ook op fysiek vlak”, sluit de 30-jarige middenvelder af. (JV)