Club Brugge tegen Racing Genk op volle sterkte op zoek naar zes op een rij

Met een volledig fitte kern gaat Club Brugge tegen Racing Genk op zoek naar een zesde opeenvolgende competitiezege. Genk verloor vorige week de Limburgse derby tegen Sint-Truiden en moet nog vol aan de bak om play-off 2 te behalen.

Geen vuiltje aan de lucht heet dat dan, enkel maar positieve selectieproblemen voor Schreuder. Iedereen topfit, ook Nsoki die nochtans vorige week kort na rust geblesseerd het veld verliet. “Hij heeft twee dagen niet kunnen trainen, maar kon de laatste trainingen wel allemaal meedoen.”

De ploeg kiest de laatste weken zichzelf. Enkel voorin wordt het een moeilijke keuze tussen Adamyan (vorige week twee treffers) en Noa Lang (vorige week een prima invalbeurt). “Ik zag een heel goed signaal van Noa vorige week. Het is een geweldige speler die even een wat moeilijkere fase heeft. Ik zie dat hij aan het vechten is ervoor en dat is goed.”

“Thorstvedt bij beste middenvelders”

Racing Genk speelde vorig seizoen op de valreep nog bijna kampioen na waanzinnige play-offs. Voor dit seizoen spraken ze ook hun titelambities uit. Toch vertoeven de Limburgers slechts op een achtste plaats en kunnen ze bij een nederlaag zelfs uit play-off 2 donderen.

“Ik zag een paar wedstrijden van hen. Vorige week ging in op Genk kijken tegen Sint-Truiden. Ze hebben heel goede spelers met drie heel gevaarlijke aanvallers, een sterk middenveld en goede verdedigers. Naarmate de wedstrijd vorderde werden ze wat minder. Voetballend is het een goed team, Thorstvedt is een van de beste middenvelders van de competitie.”

“Niveau van play-off 1”

Een zesde opeenvolgende overwinning zou de feelgood-factor op Jan Breydel nog verder kunnen verstevigen. Maar waar ligt de sleutel om Genk te verslaan? “Ze hebben het meeste balbezit van de competitie, wij moeten met zijn allen top zijn in het verdedigen, dan maken we een goede kans om te winnen. In balbezit moeten we onze ruimtes kunnen vinden. Het is sowieso een grote wedstrijd, ze zitten wel niet in play-off 1 maar ze behalen wel dat niveau. Hun spelers zullen gemotiveerd zijn om zich te revancheren na vorige week.”

Na de topper van zondag volgt dan een interlandbreak. “Het hoort er nu eenmaal bij. We mogen alleen maar trots zijn omdat we zo veel internationals hebben. Als ze maar niet te veel belast worden, dat is het enige waar je als coach over nadenkt.”