Club Brugge stunt in de Champions League tegen Aston Villa na bizarre penalty van Hans Vanaken

Club Brugge heeft woensdagavond op de vierde speeldag van de competitiefase in de Champions League zijn tweede overwinning geboekt. In het eigen Jan Breydelstadion tegen Aston Villa had een verdienstelijk blauw-zwart voor de zege genoeg aan een penaltydoelpunt van Hans Vanaken (52.), dat op bizarre wijze tot stand kwam: 1-0.

Met 6 op 12 doet Club alvast een goede zaak om de beoogde top 24 te halen in de ‘league phase’ van de Champions League. Een zwak Aston Villa, met Youri Tielemans maar zonder Amadou Onana, kon voor de trip naar Jan Breydel een perfect rapport voorleggen op het kampioenenbal, maar zakt door de eerste nederlaag naar beneden in het klassement.