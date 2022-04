Club Brugge opent Champions’ Play-offs tegen Antwerp, slotduel tegen Anderlecht

Op zondag 22 mei (18u30) speelt titelverdediger Club Brugge gastheer voor RSC Anderlecht en gaat Antwerp op bezoek bij Union op de zesde en laatste speeldag van de Champions’ Play-offs in de Jupiler Pro League. Dat maakte de Pro League maandagavond bekend.

Eerder op de dag meldde de Pro League al dat Club Brugge – Antwerp op zondag 24 april (13u30) de openingsmatch is van de strijd om de titel. Vijf uur later kijken koploper Union en Anderlecht elkaar in de ogen.

De twee mogelijk beslissende duels tussen de nummers een en twee van de reguliere competitie, Union en Club Brugge, zijn slechts drie dagen van elkaar verwijderd. Op 8 mei (13u30) is de clash in het Dudenpark voorzien. Club Brugge – Union vindt op 11 mei (20u30) in het Jan Breydelstadion plaats.

Op de eerste speeldag in de Europe Play-offs ontvangt KV Mechelen op zaterdag 23 april (20u45) Charleroi. AA Gent en Racing Genk kijken elkaar daags nadien om 16u in de ogen in de Ghelamco Arena. De zesde en laatste speeldag is voorzien op zaterdag 21 mei (20u45), met AA Gent – Charleroi en KV Mechelen – Racing Genk.

De barragewedstrijd tussen het nummer vier van de Champions’ Play-offs en de winnaar van de Europe Play-offs is gepland op zondag 29 mei (18u30). Die match wordt enkel gespeeld wanneer de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent gewonnen wordt door de Buffalo’s én het team van Hein Vanhaezebrouck de Europe Play-offs niet wint.

Tot slot wordt de eerste barragewedstrijd om behoud in / promotie naar 1A op zaterdag 23 april (18u30) afgewerkt. Seraing, dat de Jupiler Pro League als zeventiende en voorlaatste afsloot, gaat dan op bezoek bij RWDM, de nummer twee van 1B. Op zaterdag 30 april ontvangt Seraing de club uit Molenbeek.