Club Brugge onderuit in Slag van Vlaanderen na wanprestatie

Een inspiratieloos Club Brugge trok aan het kortste eind in de Slag van Vlaanderen. AA Gent kwam al vroeg op voorsprong via Cuypers en toonde meer strijdlust en passie. Brugge kwam nooit in de wedstrijd en al voor de rust stond de 2-0 eindstand op het bord. In het klassement bedraagt de achterstand op leider Genk al elf punten.

AA Gent was vorig seizoen het zwarte beest van Club Brugge. In de competitie ging Brugge er met 6-1 onderuit en ook in de halve finale van de Beker bleek AA Gent te sterk. “Maar ik kijk nooit naar het verleden”, is het mantra van Carl Hoefkens. Toch begon deze Slag van Vlaanderen alweer weinig belovend. Eén simpele doorsteekpass van Odjidja na acht minuten was voldoende om op achterstand te komen. Cuypers stiftte vanuit een schuine hoek de bal over Mignolet en Brugge was al snel op achtervolgen aangewezen.

Dubbele achterstand

De verwachte reactie van de landskampioen kwam er echter niet. Hoefkens stelde dezelfde namen op als in Leverkusen, met uitzondering van de toen geschorste Onyedika. Met Lang, Yaremchuk en Skov Olsen zat er alvast heel wat kapitaal op de bank. 35 minuten duurde het alvorens Brugge een deftige kans in elkaar knutselde: Nardi ranselde een mooie trap van Sowah uit zijn doel. Toen stond het wel al 2-0. In een kansarme eerste helft werkte Gent aan 100% af, Ngadeu kon een vrije trap van Kums voorbij Mignolet koppen. Een povere topper, Club Brugge zonder strijdkracht en bij de rust al twee goals in het krijt, alarmbellen bij Hoefkens.

Inspiratieloos

Weinig beterschap in de tweede helft, Brugge bleef inspiratieloos ondanks een dubbele wissel. Skov Olsen en Odoi vervingen Sobol en Boyata. Een aansluitingstreffer zat er niet meteen aan te komen, wel eerder de 3-0. Cuypers besefte zelf dat hij een grote kopkans liet liggen. Op het uur moesten Lang en Yaremchuk de sputterende motor in gang proberen te krijgen, Sowah en Jutgla mochten eruit. Vooral Jutgla heeft de laatste weken erg veel moeite na zijn prima seizoensbegin. Het werd uiteindelijk een wedstrijd waarin niks lukte, een volley in de zijnet van Nielsen werd nog een schaars lichtpuntje in de wedstrijd. De opeenvolging van wedstrijden sinds augustus beginnen stilaan zijn tol te eisen, in het klassement is Racing Genk al elf punten uit het zicht. Nog een bekeropdracht op Patro Eisden en een lastige topper tegen Antwerp en dan is het tijd om even te herbronnen.

Opstelling Gent: Nardi, Torunarigha, Ngadeu, Okumu (88’ Godeau), Nurio (57’ Castro-Montes), Kums, Hong (88’ De Sart), Odjidja (88’ Hauge), Salah (78’ Depoitre), Hjulsager, Cuypers.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Meijer, Mechele, Boyata (46’ Odoi), Sobol (46’ Skov Olsen), Onyedika, Nielsen, Vanaken, Buchanan, Sowah (60’ Lang), Jutgla (60’ Yaremchuk).

Gele kaarten: 36’ Onyedika, 38’ Vanaken, 52’ Nurio, 61’ Odoi, 88’ Buchanan, 92’ Skov Olsen.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 9’ 1-0 Cuypers, 29’ 2-0 Ngadeu.