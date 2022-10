Club Brugge houdt stand in Madrid en overwintert in Champions League

Een historische plaats bij de laatste 16 in de Champions League is een feit. En dat na slechts vier speeldagen, ongezien. Een 0-0 gelijkspel bij Atletico was voldoende. Alweer mocht Club Brugge Simon Mignolet dankbaar zijn, ook op speeldag vier hield hij zijn netten schoon.

Het was een ander, aanvallender Atletico Madrid dat Club Brugge tegenover zich kreeg. Dat was uiteraard te verwachten. Als de nood het hoogst is, durft ook Simeone de kaart van de aanval te trekken. Geen Belgen echter, zowel Witsel als Carrasco startten op de bank maar vielen uiteindelijk nog in. Ondanks het feit dat Club Brugge met een punt voldoende had voor de kwalificatie, stuurde Hoefkens een aanvallende ploeg de wei in. Respect voor de coach. Uitgaan van eigen sterkte en geen gebetonneerd voetbal spelen. De ploeg stelt momenteel zichzelf op, het enige twijfelpunt was Buchanan of Skov Olsen maar Hoefkens plaatste ze allebei waardoor de defensievere Meijer op de bank belandde.

VAR annuleert strafschop

Efficiëntie was het toverwoord tijdens de drie voorgaande wedstrijden. Telkens scoorde Club Brugge bij hun eerste kans. Op de Spaanse ondergrond was die efficiëntie er niet: binnen de eerste tien minuten kregen zowel Sowah als Jutgla een mooie gelegenheid. Daarna trapte Atletico het gaspedaal in. Twee prima parades van Mignolet op pogingen van Griezmann, een paar hete standjes en een afgekeurde goal maar Fort Mignolet hield alweer stand. De meest discutabele fase kwam net voor de rust toen Brugge voor de tweede keer perfect omschakelde om een hoekschop van de Spanjaarden. Buchanan werd onderuit gehaald, de bal ging logischerwijs op de stip maar de VAR kwam toch nog tussenbeide. In de herhaling viel te zien dat Buchanan inderdaad de eerste fout beging, de gele kaart die de Canadees daarbij ontving was wel belachelijk.

Weergaloze Mignolet

Atletico begon de tweede helft op kruissnelheid. Weer was een redding van Mignolet broodnodig en weer werd een goal (terecht) afgekeurd. Het Spaanse publiek met coach Simeone voorop werden er stilaan moedeloos van. Terwijl laatstgenoemde meer en meer aanvallende spelers inbracht, deed Hoefkens het omgekeerde. Eerst kwam Meijer voor Skov Olsen en in het slotkwartier met Balanta een defensieve buffer in plaats van Jutgla. Hoefkens besefte dat Blauw-Zwart op een kwartier van de kwalificatie stond en dan heiligt het doel de middelen: met je hele hebben en houden op een 0-0 gokken. Je hoofd ervoor gooien, letterlijk dan: in de slotminuten verijdelde Mignolet een gemaakt doelpunt van Morata met het hoofd. Club Brugge pompte maar verzoop uiteindelijk niet. Na vier speeldagen is het al zeker van een plaats bij de laatste zestien. Historisch, met grote dank aan Simon Mignolet.