Charly Musonda jr op test bij Zulte Waregem

Een opvallend gezicht zo bij het hervatten van de trainingen aan de Gaverbeek. Niemand minder dan Charly Musonda jr zal er twee weken bij zijn om te testen.

De 25-jarige dribbelaar zag zijn contract bij Chelsea niet verlengd worden en is dus een vrije speler.

Musonda geldt als een groot talent, maar hij kende heel wat tegenslagen in de vorm van blessures. In 2017 trok hij naar Chelsea, maar hij kon er nooit doorbreken. Ook uitleenbeurten bij Betis, Celtic en Vitesse brachten niet wat hij ervan verwacht had.

Bij Essevee bezien ze deze testperiode als een opportuniteit. Valt het mee, dan kan het zijn dat we Musonda op de Belgische velden in actie zien. (JCS)