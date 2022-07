Cercle-trainer Dominik Thalhammer na de match tegen Anderlecht: “Dit Cercle willen we zien”

Dominik Thalhammer diende Anderlecht met een vlijtig Cercle voor de tweede keer op rij in een onderling duel de nederlaag toe. “We hebben opnieuw getoond waartoe we in staat zijn”, vertelde hij op de persconferentie na de match. “Zeker als de spelers hun opdracht uitvoeren, erin geloven, met overtuiging voetballen. Dan kunnen we het iedere ploeg in de reeks moeilijk maken.”

De trainer van Cercle werd de voorbije weken overstelpt met vragen van vooral buitenlandse media met betrekking tot het EK voetbal voor vrouwen dat zondag met Engeland- Duitsland een finale kent. Thalhammer stond voor hij naar Cercle kwam jarenlang aan het hoofd van de Oostenrijkse damesploeg en zag zaterdagnamiddag dat zijn huidig team vooral in de eerste helft tegen Anderlecht de match onder controle had.

“In de tweede helft wilden we niet te veel offensief spelen, maar ook verdedigend om eventueel hun counters te onderscheppen. Er kwam op het einde veel ruimte, maar uiteindelijk verdienen we deze overwinning.”

Thalhammer legde ook uit waarom de Poolse doelman Radoslaw Majecki de voorkeur kreeg op Warleson. Ondanks dat de Braziliaan de week voordien een puike prestatie leverde.

Complimenten voor jarige speler

“Toen Didillon naar AS Monaco vertrok was hij de nummer één en kwam Majecki in die rol in zijn plaats. Hij deed het de voorbije week op training zeer goed en speelde tegen Anderlecht een feilloze match. Uiteraard is dit geen gemakkelijke situatie voor Warleson”, zegt de coach die ook complimenten gaf richting de jarige Christiaan Ravych en Louis Torres. “Zij deden het als jonge spelers goed en ik ben bijzonder trots op hen.”

De Franse nieuwkomer van AS Monaco mocht als linksachter de geblesseerde Senna Miangue vervangen. Torres bekroonde zijn puik debuut met een goal.

“We hebben onze job gedaan”, glimlacht de verdediger die eerder vijf jaar voor de eigenaar van Cercle uitkwam en al de voorbereiding op dit seizoen meemaakte.

“In het begin had ik het wat moeilijk. Het is toch anders voetballen dan bij Monaco. Ik had wel wat stress bij het begin van de wedstrijd, want dit was mijn eerste basisplaats op professioneel niveau. Nu moeten we gewoon hard blijven werken. Of ik deze avond ga vieren? Neen. Gezellig thuis iets eten met mijn vrouw en dan concentreren op de volgende match.”

