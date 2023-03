Cercle moet meerdere erkennen in Anderlecht en verliest met 2-0

In de laatste wedstrijd van speeldag 29 verloor Cercle met 2-0 op bezoek bij Anderlecht met in elke helft een goal van uitblinker Slimani. Doelman Warleson voorkwam erger en Denkey kreeg in het slot rood. Het is het eerste verlies in negen matchen voor groen-zwart dat wel achtste blijft in de rangschikking.

Never change a winning team. Dat deed trainer Muslic bij Cercle. Hij koos voor dezelfde elf die op de vorige speeldag vooral in de tweede helft Seraing vrij gemakkelijk opzij konden zetten. Op de bank wel Da Silva Lopes die er na enkele weken opnieuw bij was en na ruim een uur mocht opkomen in de plaats van Vanhoutte.

In doel stond nog steeds Warleson in de plaats van de geblesseerde Majecki. En de Braziliaan mocht zich in de openingsfase met een gepaste beenveeg op een aflegger van Dreyer meteen onderscheiden.

Vroeg scoren

Anderlecht speelde een goede Europese wedstrijd donderdag tegen het Spaanse Villareal en er wachtte hen komende week al de terugmatch. De Brusselaars kregen alvast vertrouwen na die heenwedstrijd van enkele dagen geleden en probeerden Cercle van bij het begin bij de keel grijpen. Met het drukkere programma dan groen-zwart wilde men duidelijk vroeg scoren. Zeker als je iemand als Slimani in de ploeg hebt en daar slaagde men ook in. Popovic kon Amuzu nog net de pas afsnijden maar moest een hoekschop toestaan.

Verschaeren tikte kort tot bij Dreyer die vanop rechts de bal voorin dropte. Slimani sprong hoger dan Daland en Ravych en zorgde met een buffelstoot voor de 1-0. Voor de Algerijn, die voor zes maanden voor Anderlecht tekende, zijn vierde goal in zes matchen. Hij begon in tegenstelling tot donderdag wel aan de match, net als Sardella, Arnstad en Ashimeru. Diawara was geschorst, terwijl N’Diaye, Refaelov en Raman naar bank werden verwezen.

Cercle’s Thibo Somers en Anderlecht’s Yari Verschaeren. © BRUNO FAHY BELGA

Na een kwartier voetballen was driekwart balbezit voor de thuisploeg. Cercle kon amper de befaamde druk naar voor uitoefenen. En eens in het strafschopgebied zagen noch de scheidsrechter noch de VAR een fout van Verschaeren op Francis. Dan maar rekenen op Warleson om die voorsprong niet te laten verdubbelen. De Braziliaan slaagde daar weliswaar met enkele puike tussenkomsten in. De doelmannen zorgden er eigenlijk voor dat er na een half uur nog maar een keer werd gescoord, want ook Verbruggen had een goede actie in huis toen Ueda uit het niets doorheen de buitenspelval kon glippen.

Kansen

Het bleef kansen regenen. Opnieuw via Slimani bij de thuisploeg. Al vergat hij dat Murillo in een betere positie stond. Zo bleef het gelukkig voor Cercle, dat moeite had om de vrije man te vinden, maar bij dat ene doelpunt aan de rust, met dank ook aan doelman Warleson.

Het leek eenzelfde scenario te worden in de tweede helft, met vlot voetbal bij de thuisploeg en Cercle dat het moest hebben van de momenten die er kwamen. Ook Warleson deed opnieuw een duit in het zakje. En als hij toch werd gepasseerd was er de deklat of een misser bij paars-wit. Na ruim een uur voetballen leek het toch allemaal wat te zijn stilgevallen bij de thuisploeg en dat kon Cercle meer ademruimte geven. Een hard schot van Daland bracht Verbruggen zelfs in de problemen en in de herneming leek Denkey te verrast om te scoren en raakte hij de buitenkant van de paal.

Cercle’s Kevin Denkey krijgt een rode kaart. © BRUNO FAHY BELGA

Anderlecht was ondertussen verder teruggezakt. Misschien dat de ingevallen Hotic bij Cercle in het laatste kwartier nog iets kon forceren. Het was echter Slimani die met zijn tweede treffer de boeken dicht deed. De VAR moest nog even controleren of de bal voorafgaand al of niet werd beroerd door Popovic.

En dat bleek. Cercle verloor met 2-0 in het Lotto Park en zag in de slotfase ook nog Denkey met rood het veld verlaten. Vertonghen die hem al enkele keren had gejend kreeg een reactie van de Togolees.

(ACR)