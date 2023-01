Cercle maakt werk van nieuwe voorzitter: “Het wordt opnieuw iemand met een groen-zwart hart”

Cercle Brugge organiseerde dinsdagavond in het logegebouw van het Jan Breydelstadion een nieuwjaarsreceptie en dat was door corona van in 2020 geleden.

Uittredend voorzitter Vincent Goemaere was niet aanwezig maar werd er onder luid applaus bedankt voor wat hij de voorbije jaren voor Cercle heeft betekend. Er was geen delegatie van eigenaar AS Monaco aanwezig en dus ook niet Ben Lambrecht als hun nieuwe CEO die onlangs ook tot het bestuur van Cercle toetrad. En dit naast Kathleen Dewulf als CEO van de Global Estate Group, gedelegeerd bestuurder Luca Militti en de Leuvense anatoom patholoog Thomas Tousseyn. Die laatste nam dinsdag als langste lid binnen het bestuur de honneurs voor de CVBA Cercle Brugge waar.

Lof voor Goemaere

“In naam van iedereen bij Cercle wil ik Vincent Goemaere oprecht bedanken voor zijn tien jaren van inzet als bestuurder van Cercle, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Vincent, dank voor je ‘never give up’-mentaliteit in sportief onzekere dagen, dank voor je vriendschap, en dank voor je passie voor groen-zwart. Want het is die gedeelde passie die ons hier vanavond samenbrengt.”

Op de vraag wie de fakkel als voorzitter overneemt, is er volgens Tousseyn nog geen antwoord. “Wel kan ik vertellen dat de Raad van Bestuur een procedure is gestart om een opvolger aan te duiden”, vertelt hij. “Ik kan enkel garanderen dat ook die persoon een groen-zwart hart zal hebben en Cercle zal klaarstomen voor succes.”

Het is niet duidelijk wanneer de definitieve beslissing of de stemming er komt. Gaat het om iemand met een financiële inbreng of armslag, met medezeggenschap of wordt hij/zij net als zijn voorganger slechts een voorzitter op papier? Een groot deel van de achterban verwacht dat de nieuwe preses het Cercle-DNA behoudt en zich vooral roert in het Brugse stadiondossier.

(ACR)