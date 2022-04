Cercle Brugge legt toekomstplannen op tafel: “Als ‘groene uitdager’ volgend seizoen plaats in de top acht”

De Cercle-medewerkers op het secretariaat zaten tot voor november vorig jaar klein behuisd en namen daarom met de diverse diensten intrek in bedrijfscampus O-Forty in Oostkamp. Daar rolde Cercle Brugge woensdag de toekomstplannen uit.

“We blijven ambitieus, ook naar onze partners toe. En er blijft de binding met Brugge, want van hieruit op de vierde verdieping zien we de bekende drie torens in de binnenstad. En ook binnen de Pro League zijn er een aantal dingen positief aan het veranderen. Zo komt Lorin Parys, de nieuwe ceo, hier binnenkort bij ons langs. Het is belangrijk dat we elkaar begrijpen, zodat we samen kunnen werken aan een volgende stap”, aldus ceo Ben Lambrecht.

Bij Cercle is er duidelijk ruimte voor verbetering, dankzij AS Monaco als een grote resource provider die de Vereniging daartoe mogelijkheden biedt. Het verder professionaliseren is één van de belangrijkste objectieven, zij het zonder groen-zwart over de schouder te kijken. “Voor ons is het echt een zegen dat we die mensen meehebben. We willen het merk Cercle sterker maken. We blijven een ‘persistant green challenger’, een groene uitdager. Wat staat voor onze kleur en waarmee we gaan voor een plaats in de top acht. Daar willen we ons volgend seizoen op focussen. En aanhoudend staat tevens voor onze manier van spelen, met veel overgave en pressing.”

Aantal fans

De laatste match werd nogmaals duidelijk dat Cercle over een mooi aantal fans beschikt. “Er waren uiteraard de omstandigheden. Het is aan ons om veel actiever en dynamischer acties te ondernemen om de supporters terug naar het stadion te krijgen. Natuurlijk maakt een positief sportief resultaat daar deel van uit. Daarnaast zijn we ook aan het nadenken over onze branding, om ook daar een bepaalde evolutie in te brengen, zij het met respect voor het verleden.”

We zijn volop in ontwikkeling en één van de jongste teams in Europa

En dan is er nog het stadiondossier. Cercles ceo verwacht dat er in oktober toch één en ander duidelijk wordt. “Voor de Blankenbergse Steenweg kwam een negatief advies, maar dat had vooral te maken met de onduidelijkheid of het nu om een stadion van 40.000 of 12.000 zitjes ging. Een definitieve beslissing van de Raad van State moet nog volgen”, weet Lambrecht. “Er zijn stappen ondernomen om dat uit te klaren. Ondertussen zijn wij heel actief bezig met één of twee alternatieve sites, mocht dit niet doorgaan. Met stad Brugge hebben wij tevens plannen om jeugdterreinen en eventueel een trainingscentrum uit te bouwen op de Gulden Kamer in Sint-Kruis.”

‘t Stad maakt hier een budget van 3 miljoen euro voor vrij. Voor de aanleg van bijkomende kunstgras of synthetische velden. Cercle zal dan instaan voor de financiering van de eventuele omkadering of de accommodatie. En dan is er nog het financiële. Cercle wil op termijn een zelfbedruipend bedrijf zijn. “Het is duidelijk dat er op diverse fronten een tand moet bijgestoken worden. Omzet is essentieel. Uit het merk Cercle is meer te halen. We gaan er nu vanuit dat we een coronavrij jaar tegemoet gaan, waarin we onder andere het aantal abonnementen willen optrekken.”

Carlos Aviña legde sportief enkele mooie cijfers voor. “De voorbije drie jaar hebben we het aantal internationals binnen de kern verdrievoudigd”, klinkt de Mexicaan. “Dat zegt veel over het niveau en de transformatie die we hebben ondergaan. We zijn volop in ontwikkeling en één van de jongste teams in Europa. Qua intensiteit, gezonde agressiviteit staan we volgens SkillCorner bovenin met betrekking tot scoren op stilstaande fasen. Als een dominant team staan we op plaats twee, na het Spaanse Atletico Bilbao. Iedereen weet nu waar we met onze speelstijl voor staan.”

Jeugdopleiding

Cercle heeft binnen de eigen opleiding 285 jeugdspelers. 27 procent daarvan woont in het Brugse. “Zij vormen het DNA van groen-zwart. En ondertussen hebben vijf jongeren uit de academie zich in de voorbije competitie nog meer kunnen bewijzen en er toe bijgedragen dat Cercle een mooi seizoen had”, besluit Carlos Aviña. (ACR)