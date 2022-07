Canadese aanvaller Cyle Larin tekent bij Club Brugge

Cyle Larin moet de nieuwe goalgetter bij de landskampioen worden. De 27-jarige Canadees komt transfervrij over van het Turkse Besiktas.

Larin heeft eerder al kennis gemaakt met de Belgische competitie. In 2019 werd hij namelijk uitgeleend aan Zulte-Waregem, hij was toen goed voor zeven treffers en tien assists. Club Brugge was al een tijdje op zoek naar aanvallende versterking. Andy Carroll werd doorgestuurd en met Benik Afobe sprong de deal af. Larin was einde contract en bijgevolg hoeft Brugge geen transfersom te betalen.

Larin kent alvast al één ploegmakker bij blauw-zwart. Hij speelt samen met Tajon Buchanan bij de nationale ploeg, meer nog: Larin is er met 23 treffers de topschutter aller tijden. Op 23 november speelt Canada tegen onze Rode Duivels op het WK in Qatar.