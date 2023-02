Brugse familie Vermote kiest voor Cercle én Club: “De spanning er rond is speciaal”

Pablo Vermote is werkzaam op Cercle Brugge en al zijn ganse leven fan van groen-zwart. Zijn vader Franky en broer Arno Vermote supporteren voor blauw-zwart. Komende zondag kiezen ze in de derby elk een kant.

Franky Vermote (58) uit Sint-Michiels is zelfstandig in elektriciteit en sanitair. Hij volgt Club al van toen ze nog op De Klokke voetbalden. “Zo is dat gegroeid”, vertelt hij. “De zoons speelden bij Eendracht Brugge en met hun oom Dennis van Wijk werd de interesse in het voetbal alsmaar groter. Pablo koos uiteindelijk voor Cercle, Arno ging met mij naar Club.”

Papa Vermote volgt ondertussen beiden en zo is er voor hem wekelijks een match in het Jan Breydelstadion. “De derby zondag? Ik verwacht niet dat Club over Cercle zal walsen. Een gelijkspel. Al is het maar om de sfeer binnen het gezin goed te houden”, glimlacht Franky. “Mijn zonen zijn ondertussen het huis uit. Dus horen we die eventuele, zij het gezonde discussies na de derby minder. Soms hebben ze dan elk hun eigen mening bij bepaalde spelfases.”

Familiale sfeer

Pablo Vermote (31) uit Brugge is bij Cercle nu anderhalf jaar actief binnen de communicatieafdeling. Daarnaast is hij vlindertrainer bij de jeugd, de onderbouw van groen-zwart. “Ik ging destijds als zevenjarige voor het eerst naar Cercle dankzij onze oom die er trainer werd en bleef er plakken. Nu nog is er die gezellige, kleine familiale sfeer. Op Cercle merk je dat de derby qua organisatie ons wel kan boeien en stimuleren. De spanning er rond vormt toch wel iets speciaals. We kijken er met zijn allen naar uit en sportief valt er misschien iets te rapen. Ik verwacht zondag veel goals. Een nipte overwinning met nadien een groots groen-zwart feest.”

Arno (28) is verhuisd naar Gent en werkt in Waregem in de vastgoedsector als een projectontwikkelaar. “Ik heb in het begin als Clubsupporter elf magere jaren meegemaakt. Dat heeft mij als een fan sterker gemaakt”, vindt hij. “Ik nam op de tribune de plaats van mijn pépé in. Mijn pa zit circa tien plaatsen verder.”

Arno bekijkt de matchen van Club fanatiek en vooral kritisch. “Elke week verwacht ik er veel van. De laatste maanden was het echter een teleurstelling. De derby volg ik iets subjectiever en dan laten ze mij best met rust. Ik hoop zondag op winst, maar ik vrees puntenverlies. Club mist een spits. Scoren lukt niet zo goed. En het is na een Europese match. Dit seizoen hebben we al gezien dat dit voor een probleem zorgt.” (ACR)