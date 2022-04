Blijft Yves Vanderhaeghe coach van KVO? “Willen hem graag houden”

De kans dat Yves Vanderhaeghe ook volgend seizoen coach is van KV Oostende, is meer dan reëel. Nu de kustploeg gered is, kan het huiswerk voor de jaargang 2022-2023 gemaakt worden. Executive president Gauthier Ganaye drukt z’n wens uit om met Vanderhaeghe door te gaan.

Vanderhaeghe nam in februari over van Markus Pflanz, die het vertrek van Alexander Blessin opving. Onder de Roeselarenaar speelde KVO drie keer gelijk, werd één keer gewonnen en drie keer verloren; voldoende om het behoud te verzekeren. “We gaven Yves een contract tot eind dit seizoen met een duidelijk missie: het behoud. Dit gaf ons de tijd om elkaar beter te leren kennen – en dat is de laatste tijd ook gebeurd”, zegt sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. “Hij heeft een speciale band met de club en ik maak er geen geheim van dat ik hoop dat we samen verder kunnen.”

Vanderhaeghe is blij met die uitspraak. “We hebben al heel goed kunnen samenwerken. In mijn tijdelijke overeenkomst staat dat ik ten laatste 20 dagen na de slotmatch weet waar ik aan toe ben. Leuk om te horen, dus, maar laat ons nog niet te veel op de feiten vooruit lopen. Iedereen weet hoe graag ik in Oostende ben – ik zie hier een pak bekende gezichten lopen.” Vanderhaeghe was tussen 2015 en 2017 ook al trainer van KVO. “Toen ik destijds moest vertrekken nadat ik een contractverlenging van drie jaar had getekend, was ik zeer ontgoocheld. Aan mijn liefde voor Oostende zal het dus niet liggen.” (TVA)